В деле футболиста, которого выгонял итальянский клуб, случился неожиданный поворот. Фотофакт

Украинский форвард сборной Украины Артем Довбик вернулся к тренировкам с "Ромой" после тяжелой травмы бедра и операции. Ранее итальянские медиа писали о том, что римский клуб готов расстаться с нашим футболистом уже ближайшим летом.

"Рома" опубликовала в Instagram фотографии с сегодняшнего занятия команды, на которых 28-летний футболист работает в общей группе.

Довбик не выходил на поле с 6 января, когда получил разрыв левого бедра в матче чемпионата Италии против "Лечче". После повреждения украинец перенес операцию и проходил восстановление.

В нынешнем сезоне нападающий провел 17 матчей, забил три мяча и сделал два ассиста.

В конце апреля La Gazzetta dello Sport сообщила, что руководство "Ромы" включило Довбика в список игроков, которые могут покинуть команду в ближайшее трансферное окно. По данным издания, новый главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини получил полный контроль над спортивными решениями клуба и уже начал формировать состав под свои требования.

Итальянские журналисты также утверждали, что украинец не сумел наладить взаимопонимание с наставником, поэтому считается одним из основных кандидатов на уход из команды.

При этом была информация, что Довбик может продолжить выступления в чемпионате Италии. Наш соотечественник вызывает огромный интерес у многих европейских клубов.

