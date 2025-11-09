В чемпионате Германии забит 'самый невероятный гол в истории футбола', который заставил игроков схватиться за головы. Видео собрало 2 млн за сутки

Колумбийский вингер "Баварии" Луис Диас сотворил настоящий шедевр в 11-м туре чемпионата Германии в Бундеслиге, заставив одноклубников хвататься за головы. 28-летний футболист забил с почти нулевого угла в матче с "Унионом".

В середине второго тайма "Бавария" уступала берлинцам 0:1, когда Луис, перешедший летом из "Ливерпуля" за 65,5 миллиона евро, взял инициативу на себя.

После розыгрыша в одно касание он побежал к лицевой линии, успел в подкате спасти мяч от ухода за пределы поля и тут же, поднявшись, обманул защитника соперников.

Почти без шансов на удар он пробил с острейшего угла — и отправил мяч точно в дальнюю девятку.

Гол вызвал бурю эмоций на поле: защитник Йосип Станишич схватился за голову, не веря, что увидел. Партнёры бросились поздравлять Диеза, а трибуны взорвались аплодисментами.

В сети фанаты также были в восторге: "Вторая ошибка "Ливерпуля" после Мане", — написал один пользователь. Другой добавил: "это самый невероятный гол в истории футбола". Ролик менее чем за сутки собрал около 2 млн просмотров.

Для Диеза этот мяч стал уже одиннадцатым в сезоне за мюнхенцев. Однако радость продлилась недолго: "Унион" вновь вышел вперёд на 83-й минуте, а спасти "Баварию" помог только гол Гарри Кейна в компенсированное время — 2:2. Команда Винсента Компани сохранила лидерство в Бундеслиге, но её идеальная серия побед прервалась.

