В чемпионате Бразилии футболисты забили гол, ни разу не коснувшись мяча. Видео

Уникальный эпизод случился в матче чемпионата Бразилии в серии Б (второй по силе футбольный дивизион страны) между "Спорт Ресифи" и "Новоризонтину". Игроки гостей повели в счете уже на первой минуте благодаря необычному автоголу.

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После розыгрыша с центра поля футболисты "Спорт Ресифи" решили организовать позиционную атаку, но под прессингом мяч пришлось откатить к своим воротам. Защитник Алиссон Касьяну, отдавая пас на голкипера Франса Годой Кайка не увидел, что тот далеко вышел в поле.

В итоге мяч закатился в пустые ворота, ни разу не коснувшись кого-либо из представителей "Новоризонтину". Поединок завершился со счетом 2:1.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте сборная Латвии по футболу забила самый быстрый автогол в своей истории. Эпизод случился в товарищеском матче против Лихтенштейна.

На 15-й секунде центральный защитник Марцис Ошс отдал мяч вратарю Павлу Штейнбору, который споткнулся и пропустил мяч в ворота.

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