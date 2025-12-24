В Бурунди футболист умер, подавившись монетой во время матча

Во время матча национального второго дивизиона в Бурунди футболист клуба "Les Guêpiers du Lac" Игиранеза Эме Гэрик внезапно без сознания упал на поле. Игрока сразу доставили в больницу, но спасти его не удалось. Причиной трагической смерти стал предмет, находившийся во рту футболиста: монета, которую он случайно проглотил во время игры, пишет sportnewsafrica.

Согласно информации Африканского общественного радио, это была "гри-гри" — амулет, традиционно связанный с колдовством. В Бурунди практики обращения к колдунам для "определения исхода матчей" остаются достаточно распространёнными.

Федерация футбола Бурунди выразила соболезнования семье и клубу игрока, однако официально причины смерти не раскрыла. Инцидент вызвал широкий резонанс и вопросы к безопасности и культурным практикам в национальном футболе.

