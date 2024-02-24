В Бундеслиге болельщик спустился с трибуны и заменил арбитра, отработав матч. Видео

Курьезный эпизод случился в матче 19-го тура чемпионата Германии по футболу в Бундеслиге. В поединке между берлинским "Кельном" и "Вольфсбургом" (1:1) болельщик с трибуны заменил арбитра.

14-й минуте, когда футболист "Кельна" Макс Финкграфе мощно пробил прямо в лицо находившемуся рядом боковому рефери Торбену Зиверу. Судья так и не смог восстановится от удара и был вынужден покинуть поле.

Вместо него на боковую линию встал Николас Винтер, а вот четвертому рефери пришлось искать замену среди зрителей.

Диктор по стадиону попросил откликнулся кого-нибудь, кто у умеет судить матч и у кого есть диплом рефери. На просьбу ответил 32-летний Тобиас Крул, который с друзьями пришел поболеть за любимый клуб.

Крулл оказался вратарем местного клуба шестого дивизиона "Гифхорн" и в юности играл за вторую команду "Вольфсбурга". Чтобы присоединиться к судейской бригаде, ему пришлось переодеться в соответствующий черный спортивный костюм.

После игры главный судья сказал, что его помощник-любитель справился "очень-очень хорошо".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне леверкузенский "Байер", обыграв "Майнц" (2:1) в 23-м туре чемпионата Германии, стал первой командой в истории немецкого футбола, которой удалось не проиграть в 33 матчах подряд во всех турнирах.

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