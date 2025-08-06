В Бразилии пьяный посетитель бара в шлёпках случайно пробежал марафон и стал призером. Видео

В бразильском городе Гараффао-ду-Норти (штат Пара) пьяный мужчина случайно стал национальной сенсацией. Местный житель по имени Исаак, выйдя из бара прямо на стартовую линию легкоатлетического забега на 8 километров, решил пробежать его в шлёпках и без какой-либо подготовки.

Видео дня

По словам новоявленного легкоатлета, он просто хотел "разогнать похмелье" после ночи в баре и даже не планировал участвовать в соревновании. Однако под воздействием алкоголя он всё же включился в забег, стартовав среди профессиональных бегунов.

Неожиданно для всех, Исаак не только добрался до финиша, но и обогнал некоторых подготовленных спортсменов. Он не занял первое место, однако его результат оказался достаточным, чтобы получить медаль призёра.

Организаторы подтвердили, что Исаак не был зарегистрирован официально, однако нарушений не зафиксировали, а его неординарное участие стало главным событием дня. Видео с его финишем разошлось по соцсетям, а самого героя интернет окрестил "атлетом вечеринки" (по-португальски — atleta da resenha).

История Исаака вызвала волну поддержки: жители Пары начали собирать для него спортивную одежду, кроссовки и даже предложили помощь с реабилитацией. Сам Исаак признался, что хочет изменить свою жизнь — бросить пить и начать серьёзно тренироваться, чтобы стать профессиональным спортсменом.

Сейчас он регулярно выходит на пробежки, уже в спортивной экипировке, и, как отмечают местные СМИ, стал символом преодоления, силы воли и второго шанса.

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