В АПЛ случился невероятный момент словно из компьютерной игры. Видео

Футболисты английского "Тоттенхэма" стали авторами невероятного эпизода в домашнем матче 30-го тура АПЛ против "Лутона". Хозяева четыре раза били по воротам с близкого расстояния, но так и не смогли открыть счет.

На 20-й минуте Хын Мин Сон выбежал один на один с голкипером, обыграл его, сместился на фланг и с острого угла отправил мяч в ближний угол.

Круглый снаряд попал в штангу, дальше пролетел по линии и ударился во вторую штангу, отскочив в поле. Мяч подхватил Тимо Вернер и мощно пробил, но попал в защитника. Третья попытка была у Папе Сарра, но и его выстрел парировал игрок "Лутона".

В комментариях этот фантастический момент сравнили с видеоигрой.

Как сообщал OBOZ.UA, несколькими часами ранее украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик стал одним из главных героев матча 30-го тура чемпионата Англии в Премьер-лиги против "Бернли". Действия футболиста сборной Украины привели к тому, что "Челси" забил гол и оказался в большинстве.

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