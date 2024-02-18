Футболист в чемпионате Австрии забил самый быстрый гол в истории. Видео

Сербский нападающий футбольного клуба "Зальцбург" Петар Ратков стал автором самого быстрого гола в истории чемпионата Австрии. 20-летний уроженец Белграда открыл счет в игре против "Блау-Вайсс Линца" уже на 5-й секунде.

После стартового свистка Ратков побежал прессинговать голкипер соперника и это принесло нужный результат. Вратарь Николас Шмид занервничал и, пытаясь выбить мяч в поле, попал точно в ногу игроку "Зальцбурга".

Круглый снаряд рикошетом залетел точно в ворота.

Прошлый рекорд держался с июля 2007 года. Тогда бывший нападающий "Зальцбурга" Патрик Ежек забил в ворота "Альтаха" на 10-й секунде.

Отметим, что прошедший год был щедр на рекордные голы. Так, в июне нападающий сборной Испании U-21 Абель Руис забил самый быстрый гол в истории молодежных чемпионатов Европы. 23-летний форвард португальской "Браги" отметился на 20-й секунде в поединке группового этапа Евро-2023 против Хорватии.

3 июня 2023 полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган забил самый быстрый гол в истории Кубка Англии. 32-летний футболист сборной Германии открыл счет в матче против "Манчестер Юнайтед" уже на 13-й секунде.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!