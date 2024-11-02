В адрес Роналду фанаты скандировали 'Месси! Месси!' На камеру попало то, что португалец сделал в ответ

Португальский форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду подвергся издевательствам со стороны фанатов "Аль-Хилаль" в домашнем матче 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футбол. Трибуна гостей попыталась вывести из себя звездного легионера команды соперника.

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Эпизод случился на 32-й минуте. "Аль-Хилаль" проигрывал 0:1, когда его болельщики начали скандировать "Месси! Месси!". В ответ Криштиану лишь улыбнулся, показав провокаторам большой палец.

Стоит отметить, что в этой встрече Роналду так и не смог отличиться результативными действиями в матче. Поединок закончился со счетом 1:1. На 77-й минуте за "Аль-Хилаль" забил Милинкович-Савич.

Как сообщал OBOZ.UA, лидер сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал первым человеком на планете, у которого 1 млрд подписчиков в соцсетях. В это число вошли суммарно юзеры с аккаунтов в Instagram, Facebook, Twitter, YouTube и китайских Weibo и Kuaishou.

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