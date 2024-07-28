Депутат ВР едет за золотом и гонится за Подкопаевой, а чемпионка 2004 года выступает на шестых Играх: рекордсмены Украины в Париже-2024

На Олимпийских играх-2024, официально стартовавших 26 июля в Париже, сборная Украины представлена 140 атлетами (и два запасных). Это малейшая численность сине-желтой команды на главных стартах четырехлетия, но весомое достижение в условиях войны с РФ. Несмотря на потери в количестве, нашим спортсменам есть чем гордиться. Ведь Елена Костевич уже стала первой украинкой, выступившей на шести Олимпиадах, а кто-то дебютирует на Играх только в 14 лет или удерживает мирового рекордсмена.

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OBOZ.UA собрал несколько интересных фактов о представителях нашей сборной.

ШЕСТОЙ РАЗ НА ИГРЫ. Самая опытная и старшая спортсменка нашей команды – очаровательная Елена Костевич. Олимпийская чемпионка еще в 2004 году в стрельбе из пистолета приехала уже на свою шестую Олимпиаду, чего до этого не удавалось ни одному украинцу.

Из Лондона-2012 Елена привезла две бронзовые награды, и на последних Играх-2020 в Токио украинский стрелок также завоевала третье место, но в миксте с Олегом Омельчуком, не участвующим в парижских соревнованиях.

В свои 39 лет Елена является самой старшей в сине-желтой сборной. Но до олимпийского чемпиона по стендовой стрельбе Николая Мильчева, выступавшего в Рио в 48, ей еще далеко. И тем более до известного грузинского стрелка Нино Салуквадзе, которая первой из женщин приняла участие в девяти Играх! И завоевала лицензию на 10-е в Париже. А олимпийской чемпионке еще Сеула-1988 уже исполнилось 55 лет.

ПАРИЖ В 14. Самым молодым участником сборной Украины на Олимпийских играх-2024 является 14-летний прыгун в воду Марк Гриценко. Талантливый дайвер, являющийся чемпионом Европы среди юниоров, заявлен на 10-метровой вышке в синхроне с Кириллом Болюхом. При этом самому Болюху, который в этом виде программы успел стать призером чемпионата мира и победителем Европейских игр-2023 в тандеме с Алексеем Середой, всего 19 лет, а титулованной и "опытной" Середе – 18.

"Для меня это очень большой старт в карьере. Не знаю, как все это передать, но такие яркие эмоции. В Париже волнения будут 100%. Но будем пытаться сделать все, как умеем", – пообещал Марк перед выездом на Олимпиаду. Хотя, скорее всего, выступить в синхроне ему не удастся, ведь после повреждения восстановился Алексей Середа.

ДЕПУТАТ С ЗОЛОТОМ. Наиболее титулованными спортсменами нынешней сборной Украины являются борец греко-римского стиля и депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Жан Беленюк, а также известный гимнаст Олег Верняев.

У молодого политика Беленюк уже есть серебряная награда Игр 2016 года в Рио, хотя был уверен, как и многие специалисты, осужденные в финальной схватке с россиянином Давитом Чакветадзе. Зато пять лет спустя в Токио он уже не оставил ни одного шанса своим соперникам, наконец выиграв олимпийское "золото".

Верняев является чемпионом Рио-2016 по правам на параллельных брусьях и серебряным призером – в многоборье. Дончанину пришлось пропустить Игры в Токио-2020 из-за дисквалификации, однако сейчас 30-летний Олег вернулся и рвется в бой.

В Париже и Беленюк, и Верняев также рассчитывают на победы, которые позволили бы им догнать по количеству наград двукратную олимпийскую чемпионку и серебряного призера по спортивной гимнастике Лилию Подкопаеву. И у Олега здесь немного больше попыток, ведь он уже отобрался в финалы в многоборье, упражнениях на коне и брусьях. Но даже сейчас к четырем золотым медалям пловчине Яне Клочковой ему будет трудно приблизиться, как и кому-либо в ближайшее время.

РЕКОРД В ПАРИЖЕ. Пожалуй, одной из самых известных украинок в мире сейчас является прыгунья в высоту Ярослава Магучих. Как раз накануне Игр действующая чемпионка мира побила именно в Париже мировой рекорд, прыгнув на этапе Бриллиантовой лига 210 см. И теперь в столице Франции к ней будет приковано особое внимание. И многие рассчитывают, что в пыли борьбы за олимпийское "золото" днепрянка может установить в Париже фактически второе мировое достижение за месяц.

"Хочу призвать поддержать наших спортсменов на Олимпийских играх в Париже. Мы сделаем все возможное, чтобы доказать, что мы сильная нация", - обратилась Ярослава к украинцам.

ЗВЕЗДА INSTAGRAM. Среди украинских участников Олимпиады-2024 главной звездой социальных сетей, безусловно, является лучшая теннисистка нашей страны Элина Свитолина. У мадам Монфис уже 1,7 миллиона подписчиков только в Instagram. Также Элина ведет свою жесткую борьбу с россиянами в медиа и соцсетях, напоминаю об Украине на каждой пресс-конференции. Потому и не удивительно, что именно Светолину избрали одним из знаменщиков на церемонии открытия Игр.

"140 спортсменов во время полномасштабной войны представляют нашу страну на Олимпиаде в Париже. Мировая спортивная история не знает таких примеров, но мы еще раз доказываем, что украинцы – нация несгибаемых и непобедимых. Вечная память нашим героям, нашим спортсменам, отдавшим свою жизнь за то чтобы мы сегодня соревновались, напоминали и прославляли Украину", – отметила Элина.

К тому же, три года назад в Токио одесситка выиграла первую для нашей страны олимпийскую медаль в теннисе и, конечно, хотела бы в Париже получить еще одну и, желательно, более ценную награду. А во Франции Элина уже почти своя, ведь три года замужем за местным любимцем, известным теннисистом Гаэлем Монфисом и воспитывает общую дочь Скай.

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