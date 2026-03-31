'Ужасные кадры'. Матч отбора на Евро-2027 по футболу был прерван из-за реанимации главного тренера сборной Турции. Видео

Главный тренер сборной Турции U21 Эгемен Коркмаз был госпитализирован после падения на бровке во время матча отборочного турнира чемпионата Европы-2027 против сборной Хорватии U21. Инцидент произошёл примерно на 35-й минуте встречи в Осиеке, после чего игра была приостановлена.

По данным Турецкой футбольной федерации, специалист поскользнулся, ударился головой о поле и на короткое время потерял сознание.

Медицинская служба оперативно оказала первую помощь у кромки поля, после чего Коркмаз был доставлен в больницу для обследования, при этом он пришёл в сознание до отправки.

После падения к тренеру сразу подбежали сотрудники штаба и медики, на поле был вызван медицинский персонал, а затем прибыла машина скорой помощи. Футболисты и персонал обеих команд наблюдали за ситуацией до остановки матча, который был впоследствии прерван.

Турецкие клубы и федерация выразили поддержку специалисту и сообщили о желании скорейшего восстановления. Дополнительные медицинские результаты обследования ожидаются после проведения всех необходимых проверок.

В соцсетях этот момент стал вирусным, разойдясь многочисленным тиражом по различным профильным каналам.

