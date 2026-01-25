Установлен мировой рекорд столетия в легкой атлетике. Видео

Чемпион мира в беге на 800 метров Джош Гои установил новый мировой рекорд в помещении, обновив достижение, державшееся 29 лет. Исторический результат был показан на этапе Золотого легкоатлетического тура World Athletics в Бостоне.

Для американца это был первый официальный старт в сезоне, а на дистанции 800 метров он не выступал с августа прошлого года, когда бежал этап Бриллиантовой лиги в Цюрихе и вошел в топ-8.

Перед стартом в Бостоне Гои владел вторым результатом в истории на этой дистанции в помещении с временем 1:43.24, которое он показал на чемпионате США в феврале 2025 года.

Уже в первом забеге сезона Гои превзошел все ожидания и пробежал 800 метров за 1:42.50, улучшив мировой рекорд датчанина Вилсона Кипкетера образца 1997 года на 0.17 секунды. Победа получилась более чем убедительной: преимущество над ближайшим соперником составило 2.18 секунды.

"Серебро" в Бостоне завоевал поляк Филип Островски с личным рекордом, а "бронза" досталась Райану Кларку, который установил новый национальный рекорд Нидерландов.

Результаты забега на 800 метров: Джош Гои (США): 1:42.50 Филип Островски (Польша): 1:44.68 Райан Кларк (Нидерланды): 1:44.72

Гои отметил, что на заключительном отрезке дистанции ощутил мощную поддержку трибун и понял, что проделанная за последние месяцы работа дала результат. По его словам, он отдал все силы и остался доволен временем, которое показал на финише.

