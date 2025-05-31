Усика нокаутировал конь, ударив копытом в голову – Александр рассказал про свой самый первый нокаут в жизни. Видео

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBC, WBA, IBF, WBO и The Ring Александр Усик вспомнил, как в 12 лет получил тяжёлую травму от лошади. Этот случай, по его словам, стал его первым настоящим нокаутом – и произошёл он далеко за пределами боксерского ринга.

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Отвечая на вопрос Пирса Моргана про то, был ли удар между ног от Дюбуа самым сильным, который он испытал в своей жизни, Александр ответил негативно.

Усик рассказал, что в детстве помогал на ферме в селе. Однажды, проходя мимо животных, он оказался слишком близко к лошади, которая внезапно ударила его копытом в голову.

"У него было ноль боёв, ноль побед и один нокаут. Я тогда потерял сознание. Когда очнулся, первое, что спросил: "Я живой?" – пошутил Усик. По его словам, из головы шла кровь, и помощь пришлось искать у взрослых.

Спустя месяц после инцидента он снова встретился с этим же конём и даже проехался на нём несколько километров, доказав, что не держит зла.

Полный фрагмент интервью, где Усик делится этой историей, появился в сети и за несколько недель собрал порядка 8 млн просмотров.

Напомним, что Усик родился в Симферополе, где жил до шести лет. Затем вместе с семьей переехал в Черниговскую область, откуда была родом его мама. Родственники будущего чемпиона держали лошадей, и Александр помогал за ними ухаживать.

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