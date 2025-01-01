'Усика лишат чемпионства и отберут титулы'. Фьюри 'оспорил' результат боя с украинцем. Что происходит на самом деле

В социальных сетях массово завирусилась новость о том, что результат второго поединка между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (23-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) будет пересмотрен. Громкий заголовок, которые постят многотысячные паблики звучат одинаково: "Тайсон Фьюри подал апелляцию на поражение от Александра Усика".

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"Тайсон Фьюри официально подал апелляцию на свое поражение от Александра Усика после их реванша, в котором Усик успешно защитил свой титул. Фьюри выразил обеспокоенность по поводу предвзятости арбитра, сомнительных оценок судей и условий боя.

Юридическая команда Фьюри указала на непоследовательность в судействе, особенно во время клинчей, а также на оценку судей, которая, по их словам, не отражала доминирование Ф'юрі в отдельных раундах. Кроме того, команда Ф'юрі утверждает, что предварительные договоренности, в частности по выбору перчаток, не были выполнены.

Команда Усика решительно отвергла апелляцию, назвав ее оправданием поражения Ф'юрі.

Апелляция вызвала шок в боксерском сообществе, и фанаты и аналитики разделились во мнениях относительно обоснованности заявлений Фьюри. В то время как некоторые считают, что решение об апелляции бросает тень на дух соревнования, другие утверждают, что любые опасения должны быть тщательно расследованы, чтобы сохранить целостность спорта.

Спортивные органы рассмотрят апелляцию в ближайшие недели, что может привести к отмене решения о победе или назначение третьего боя между этими двумя гигантами тяжелого веса. На данный момент Усик остается чемпионом, но апелляция Ф'юрі свидетельствует о том, что этот спор еще не завершен".

Стоит отметить, что согласно данным Scamadviser, сайт tintuc99.com имеет средний уровень доверия. Он зарегистрирован на NameCheap, Inc. с использованием скрытой информации о владельце. Также отсутствуют отзывов пользователей об этом ресурсе.

При попытке найти в Google информацию о новостях с заголовком про апелляцию, поисковик выдает исключительно посты в соцсетях либо видео.

В тоже время на официальных страницах Усика и Фьюри нет никакой информации об апелляции. Все это наводит на мысль о том, что таким образом нечестные интернет-ресурсы пытаются собрать трафик на громких заголовках, которые не имеют никакого отношения к правде.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 22 декабря, Александр Усик повторно победил Тайсона Фьюри и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112.

Сразу после схватки Фьюри категорически не согласился с поражением. Цыганский король, как называют британца, раскритиковал судей, которые отдали победу украинцу.

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