Усик уходит из супертяжей? Назван новый соперник украинца

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя, который сейчас работает промоутером, заявил, что победитель боя между обладателем титула WBA в тяжелом весе Хильберто Рамиресем (46-1, 30 КО) и чемпионом WBO Криса Биллем-Смита (20-1, 13 КО) станет соперником чемпиона WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО). Поединок Рамирес -Биллем-Смит состоится 16 ноября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

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"Я слышал, что особенный чемпион мира супертяжелого дивизиона хочет перейти в тяжелый вес и сразиться с победителем боя. Александр Усик рассматривает возможность боя с победителем поединка Хильберто Рамиреса и Биллем-Смита. Вот насколько важен этот бой", – заявил промоутер.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Оскар Де Ла Хойя назвал Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) победителем реванша с Александром Усиком (22-0, 14 КО). Легенда бокса выразил уверенность в том, что британец сделает выводы из своего поражения в мае и будет лучше готов к повторному противостоянию с украинцем.

18 мая в Эр-Рияде Усик победил чемпиона WBC Тайсона Фьюри и стал обладателем поясов WBA, WBO, IBF и WBC в супертяжелом весе.

Уже известна точная дата, когда пройдет второй поединок украинского и британского боксеров. Место битвы осталось прежним – аравийский Эр-Рияд.

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