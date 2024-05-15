'Дам каждому по одному'. Усик сказал, что сделает с чемпионскими поясами после победы над Фьюри

Чемпион по версиям IBF, WBA и WBO Александр Усик (21-0, 14 КО) признался, что в случае победы над Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) отдаст четыре чемпионских пояса своим детям. У Александра и Катерины в конце января родилась Мария, в 2010-м – Елизавета (2010 года рождения). Также у четы Усиков два сына – Кирилл (2013) и Михаил (2015).

35-летний Фьюри говорил о своих планах, в случае победы, подарить четыре пояса Турки Аль-Шейху, председателю Главного управления по развлечениям, который сыграл важную роль в организации субботнего боя.

"Я заберу их домой. У меня четыре пояса для четверых детей; два для моих сыновей и два для дочерей. Дам каждому по одному. Оба сына пришли в спортзал [рядом с Валенсией, Испания] после одной из моих тренировок, потому что моя семья живет рядом. Мои сыновья приходят в спортзал и дают мне силу и мотивацию. До того как у меня появились дети, когда я был молод, я знал, что когда они у меня будут, они будут приносить мне стакан с водой, подавать капу и говорить: "Эй, давай, отец, ты сможешь", – заявил наш боксер в интервью .

Последним абсолютным чемпионом в тяжелом весе был великий Леннокс Льюис, который завершил карьеру в 2003 году, также выиграв олимпийское "золото" 15 лет назад. Но перед потенциально величайшим достижением в профессиональной карьере Усик настаивает, что вершина его карьеры осталась 12 лет назад.

"Моя золотая медаль всегда будет лучше, чем титул абсолютного чемпиона. Все, кто занимается спортом – любым спортом; боксом; дзюдо; карате – все мечтают об Олимпийских играх. Я знаю мужчин с тремя медалями чемпионатов мира, но без олимпийского "золота" – только "бронза". Для меня это спорт, но для многих людей это бизнес: деньги, пояса, слава. Для меня, прежде всего, это спорт", подытожил Усик.

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