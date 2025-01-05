'Усик проиграл Тайсону Фьюри нокаутом и лишился чемпионских поясов'. Новость о сенсационном поражении украинца появилась в соцсетях. Что происходит

В соцсетях завирусилась новость о якобы поражении чемпиона мира весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (23-0, 14 КО) от Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО). Заголовок звучит так: "Фьюри творит историю! Победил Усика нокаутом в восьмом раунде, завершил свою победную серию и завоевал все четыре чемпионских пояса".

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В качестве иллюстрации в одном из многотысячных пабликов в Facebook приводятся якобы фотографии с боя, где Усик лежит на ринге, а над ним нависает Фьюри.

В комментариях указывается ссылка на "первоисточник" информации. По линку открывается новость, в которой детально описывается ход "поединка":

"Тайсон Фьюри снова доказал, что он несомненно является "Королем бокса", одержав историческую победу над Александром Усиком нокаутом в восьмом раунде. Этот бой, к которому с нетерпением ждали фанаты бокса, завершился потрясающим образом, когда Фьюри отправил украинского соперника в нокаут, прервав его беспроигрышную серию.

Детали боя: В первых раундах бойцы продемонстрировали яркое противостояние: Усик показал отличную защиту и замечательные маневры, в то время как Фьюри использовал свой опыт и физическую силу, чтобы сохранять давление. В восьмом раунде Фьюри нанес мощный и решающий удар, который положил конец надеждам Усика на возвращение в бой.

Историческое достижение: С этой победой Тайсон Фьюри завоевал четыре ценных пояса Усика, укрепив свою позицию как одного из величайших боксеров в истории спорта. Эта победа стала не просто очередной, а мощным посланием всем его соперникам, что Фьюри все еще на пике своей формы.

Реакция фанатов и экспертов: После боя социальные сети взорвались комментариями болельщиков и аналитиков. Некоторые называли Фьюри "живой легендой", в то время как другие рассматривали победу как доказательство его явного превосходства в боксе. С другой стороны, несколько аналитиков похвалили Усика за его стойкость и способность сопротивляться Фьюри, несмотря на поражение.

Будущее Фьюри и Усика: Теперь фанаты бокса задаются вопросом, что будет дальше для Тайсона Фьюри. Столкнется ли он с новыми вызовами или решит завершить карьеру на пике своей славы? Усик же теперь должен пересмотреть свою стратегию и подготовиться к сильному возвращению в ринг.

В заключение: Тайсон Фьюри вновь доказал, что он не просто чемпион мира, а символ решимости и совершенства в боксе. Этот исторический бой останется в памяти спортивных фанатов на долгие годы, поскольку они стали свидетелями незабываемого момента гениальности от "Короля бокса"", – утверждается в материале.

Стоит отметить, что на самом деле фотографии с "поражением" крымчанина являются фотомонтажем. Авторы использовали момент боя Усик - Дюбуа, когда украинец получил болезненный удар ниже пояса и несколько минут лежал на канвасе, приходя в себя.

Также на фотографии Фьюри без бороды и в белых трусах - именно в таком виде он дрался против Диллиана Уайта в апреле 2022 года. Снимок вертикально отражен в фоторедакторе.

В комментариях к посту болельщики бокса отмечают, что вся информация является неправдивой и материал, выложенный по линку – фейковым. В тоже время истинные цели такого поступка авторов до конца неизвестны.

Отметим, что на реванше Усик – Фьюри, недоброчестные авторы уже не первый раз пытаются сделать себе трафик.

Недавно в социальных сетях массово завирусилась новость о том, что результат второго поединка будет пересмотрен. Громкий заголовок, которые постят многотысячные паблики звучат одинаково: "Тайсон Фьюри подал апелляцию на поражение от Александра Усика".

На самом деле в ночь на воскресенье, 22 декабря 2024-го, Александр Усик повторно победил Тайсона Фьюри и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112.

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