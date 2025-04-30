Усик признался, что ему пообещали за победу над Дюбуа в реванше. Видео

Британский промоутер Фрэнк Уоррен пообещал чемпиону WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александру Усику (23-0, 14 КО) дорогостоящий подарок за победу над Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО) в реванше, который официально состоится 19 июля. Украинский чемпион рассказал, что речь идёт об автомобиле Bentley.

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Об этом Усик заявил в интервью BBCSport, где подтвердил, что Уоррен предложил ему сделку перед боем: – Фрэнк сказал мне: "Когда ты победишь Даниэля, я куплю тебе Бентли". – Когда – не если? – Да, когда. Он уверен, – ответил Александр на уточняющий вопрос журналиста, добавив, что уже мысленно видит машину и готов ездить даже с правым рулём.

Промоутер, представляющий интересы Дюбуа, таким образом выразил уверенность в победе украинца, несмотря на то, что защищает интересы его соперника. Усик объяснил свою собственную уверенность подготовкой и мотивацией: "Я хочу этого больше. Моя команда помогает мне, мои дети, моя страна, мой Бог".

Отметим, что Усик заявил, что планирует провести всего два поединка перед завершением карьеры. Один из них – бой за звание абсолютного чемпиона мира против Дюбуа, а второй – против одного из звёзд супертяжёлого веса.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда украинец победил техническим нокаутом в девятом раунде, но поединок не обошёлся без споров. В пятом раунде Дюбуа ударил Усика по животу, после чего тот оказался на настиле.

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