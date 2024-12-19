Как Усик стал убийцей президента России, страшным Джокером и казацким гетманом: поразительные образы украинского чемпиона

Появление объединенного чемпиона мира Александра Усика (22-0, 14 КО) в стильном наряде от украинского дизайнера Эльвиры Гасановой на церемонии встречи боксеров накануне реванша с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) произвело настоящий фурор в СМИ, социальных сетях и на всевозможных форумах. Фиолетовый костюм с накидкой через плечо из белого меха выглядел очень эффектно.

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А OBOZ.UA решил вспомнить самые яркие образы Усика и интересные вещи из его гардероба, в которых он появлялся на публике.

ДИКИЙ КОТ. Итак, на встречу боксеров накануне боя 21 декабря Александр Усик надел фиолетовый двубортный костюм свободного кроя и белую меховую накидку, полную символизма. А сам образ дизайнер костюма Эльвира Гасанова назвала "Непокоренный".

Что касается меховой накидки, чем-то напоминавшей эполета, то именно дикий кот был выбран для вышивки для "воплощения независимости, ловкости и скрытой силы". Это не хищник в традиционном понимании, а "символ свободы, неуловимости и готовности к неожиданному прыжку – качествам, полностью отражающим стиль Усика".

Глаза у кота были гетерохромные: один – голубой, другой – желтый, что указывает на цвета флага Украины. И расположение этой накидки на плечи было также рассчитано заранее. Как отмечает Гасанова, животное выполняет роль защитника и оберега чемпиона, однако одновременно подчеркивает его мощь и уверенность.

По словам дизайнера, фиолетовый цвет костюма она тоже выбрала неспроста. Именно этот тон ассоциируется с аристократизмом, властью и духовностью.

ДЖОКЕР. Усик произвел неизгладимое впечатление на пресс-конференции перед первым титульным боем с британцем Энтони Джошуа, представший перед СМИ в ярком костюме злодея Джокера из одноименного психологического триллера режиссера Тодда Филлипса. А дополнила эффектный образ черной маски.

"Кто говорит, что под Джокера? Во-первых, у него в фильме были белые носки, а у меня их не было. И у него не было галстука. И цвет моего костюма был немного краснее – как шаровары одного из кошевых атаманов. А внутри был "молодой лысый, такой красивый!", – шутил Усик после боя.

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ. Пожалуй, под впечатлением от кинохита Гая Ричи "Джентльмены", вышедшего в конце 2019 года, Александр обзавелся клетчатым костюмом, который был в тренде 2020 года. В нем он кичился на вечере бокса.

А еще оригинальнее выглядел "джентльменский" костюм Усика под обувь разного цвета.

КИЛЛЕР. Для октябрьской пресс-конференции накануне реванша с Тайсоном Фьюри Александр выбрал красноречивый образ Хитмена – героя популярных видеоигр и снятого по их мотивам фильма. К СМИ украинец вышел в черном костюме, кожаных перчатках, белой рубашке и красном галстуке, а голова чемпиона была выбрита наголо.

Интересно, что в киноверсии "Хитмена" Агент 47 был нанят для убийства президента России. Александр также имел при себе черный кейс. Поэтому образ Усика восприняли как красноречивый намек. Вот только была ли эта угроза только Тайсону, или в Кремле уже тоже пора начинать волноваться...

КОЗАК С КАЛИНОЙ. На финальную пресс-конференцию перед боем с Энтони Джошуа в августе 2022 года Александр вышел в настоящих казачьих одеждах, включая все элементы от шаровар и сапог до вышиванки и широкого кожаного пояса. Также Усик вернул себе оселедець, с которой в свое время выиграл Олимпийские игры-2012. И вдобавок со сцены спел "Ой, у лузі червона калина..."

"Так все на сердце ложится. Я не сделал что-то невероятное. Это часть того, чем я живу. Здесь не надо делать из меня какого-нибудь героя. Это наша национальная одежда", – объяснил позже свой аутентичный образ крымский казак.

ГЕТЬМАН. Вообще, Усику очень близки разнообразные образы времен казачества и Запорожской Сечи. В апреле 2016 года Александр в костюме украинского гетмана – с булавой, шапкой, саблей и другими атрибутами – вывел на поединок своего друга Дениса Беринчика, который одолел аргентинца Эмилиано Мартина Гарсию.

Еще раз наряды гетмана боксер примерил 18 мая в саудовском Эр-Рияде, когда выходил в ринг на первый бой против Тайсона Фьюри. Изумрудный кунтуш и шапка в тон с мехом выглядели очень эффектно.

ВЫШИВАНКИ И КОСТЮМЫ. Вообще, за годы в боксе у Александра собралась большая коллекция вышиванок и других элементов украинского национального костюма.

Боксер умудряется превращать в искусство даже суровые наряды. Черный смокинг, вышитый красными цветами, пришелся по душе многим фанатам Усика и собрал большое количество лайков. Этакая классика с национальным колоритом.

ВЕСЕЛЫЕ ТРЕНИКИ. Отдельно стоит тренировочная экипировка боксера – пестрые, узорчатые шорты или обтягивающие лосины и повязка в тон. Сначала они вызывали улыбку, а иногда становились и поводом для шуток, но потом все привыкли к такому оригинальному выбору.

ХАЛАТ В НЬЮ-ЙОРКЕ. Настоящий фурор в свое время произвел вязаный халат Усика, в котором он разгуливал по Нью-Йорку перед боем своего кума Василия Ломаченко и Ричарда Комми в декабре 2021 года. А дополняла образ меховая шапка.

Кто-то из подписчиков в Instagram увидел в этом мотивы СССР и Арнольда Шварценеггера из фильма "Красная жара", кто-то – почтальона Печкина и "Простоквашино", а кто-то написал, что Александр выглядит очень мощно и даже просили контакт дизайнера. "Реально смешно и прикольно", "прикид уровня "царь бокса", "Усик на стиле", – также писали болельщики.

ШАПКИ. Отдельным пунктом в гардеробе Усика раньше стояли головные уборы. Еще во время Олимпиады-2008 в Пекине Александр обзавелся одеждой с китайским колоритом. Вот только потеряться в толпе в шляпе с такими косами ему явно не удалось. Но он и не пробовал, вызывая усмешку местных жителей.

Также в гардеробе украинского боксера есть всевозможные шапки, кепи, шляпы и бейсболки – начиная от меховых и спортивных и слегка заканчивая гангстерскими.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, на что способен Фьюри в бою с Усиком и как поединок повлияет на карьеру украинца. Об этом рассказал лучший ринганонсер страны.

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