Умер легендарный украинский футболист-рекордсмен, за которым охотились российские клубы в СССР

ФК "Карпаты" Львов сообщил о смерти на 68-м году жизни выдающегося в прошлом нападающего и функционера Степана Юрчишина. Он был одним из самых узнаваемых и уважаемых игроков в истории львовского и украинского футбола, настоящим кумиром болельщиков.

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""Карпаты" искренне скорбят и выражают соболезнования родным и близким Степана Федоровича. О времени и месте прощания клуб сообщит дополнительно", – говорится в некрологе на сайте львовской команды.

Степан Юрчишин родился 28 августа 1957 года в селе Керница Львовской области. Он вошёл в историю как рекордсмен Первой лиги СССР — в сезоне 1979 года он забил 42 мяча за "Карпаты", и этот результат до сих пор остаётся непревзойдённым. Тогдашняя команда была усилена такими игроками, как Броварский, Баль и Суслопаров, и вышла в высшую лигу.

В разные годы Юрчишин также выступал за СКА Львов, ЦСКА Москва, "Динамо" Киев, "Пахтакор", "Торпедо" Луцк и "Подолье" Хмельницкий. Играл за сборную СССР — 4 матча, 1 гол. В 1989 году вернулся в "Карпаты" и стал капитаном команды. Позже работал тренером и руководителем клуба, в том числе занимал пост спортивного директора. В 2010 году был избран в Львовский облсовет.

Отметим, что Юрчишин был очень популярным в Советском Союзе во второй половине 70-х и 80-х. Валерий Лобановский уговаривал нападающего перейти в "Динамо", чтобы создать убойный тандем с Блохиным, а российский ЦСКА уже практически заполучил игрока, пообещав ему золотые горы, но ультиматум мамы заставил его отказаться от Москвы.

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