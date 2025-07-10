УкраїнськаУКР
русскийРУС

Умер легендарный украинский футболист-рекордсмен, за которым охотились российские клубы в СССР

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
2,6 т.
Умер легендарный украинский футболист-рекордсмен, за которым охотились российские клубы в СССР

ФК "Карпаты" Львов сообщил о смерти на 68-м году жизни выдающегося в прошлом нападающего и функционера Степана Юрчишина. Он был одним из самых узнаваемых и уважаемых игроков в истории львовского и украинского футбола, настоящим кумиром болельщиков.

Видео дня

""Карпаты" искренне скорбят и выражают соболезнования родным и близким Степана Федоровича. О времени и месте прощания клуб сообщит дополнительно", – говорится в некрологе на сайте львовской команды. 

Умер легендарный украинский футболист-рекордсмен, за которым охотились российские клубы в СССР

Степан Юрчишин родился 28 августа 1957 года в селе Керница Львовской области. Он вошёл в историю как рекордсмен Первой лиги СССР — в сезоне 1979 года он забил 42 мяча за "Карпаты", и этот результат до сих пор остаётся непревзойдённым. Тогдашняя команда была усилена такими игроками, как Броварский, Баль и Суслопаров, и вышла в высшую лигу.

Умер легендарный украинский футболист-рекордсмен, за которым охотились российские клубы в СССР

В разные годы Юрчишин также выступал за СКА Львов, ЦСКА Москва, "Динамо" Киев, "Пахтакор", "Торпедо" Луцк и "Подолье" Хмельницкий. Играл за сборную СССР — 4 матча, 1 гол. В 1989 году вернулся в "Карпаты" и стал капитаном команды. Позже работал тренером и руководителем клуба, в том числе занимал пост спортивного директора. В 2010 году был избран в Львовский облсовет.

Умер легендарный украинский футболист-рекордсмен, за которым охотились российские клубы в СССР

Отметим, что Юрчишин был очень популярным в Советском Союзе во второй половине 70-х и 80-х. Валерий Лобановский уговаривал нападающего перейти в "Динамо", чтобы создать убойный тандем с Блохиным, а российский ЦСКА уже практически заполучил игрока, пообещав ему золотые горы, но ультиматум мамы заставил его отказаться от Москвы.

Умер легендарный украинский футболист-рекордсмен, за которым охотились российские клубы в СССР

Год назад OBOZ.UA вспомнил историю "охоты" за талантливым футболистом, которого во Львове носили на руках. И даже его машину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!