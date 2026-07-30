Умер легендарный олимпийский чемпион Иван Едешко

Советский баскетболист Иван Едешко умер 30 июля 2026 года на 82-м году жизни. О смерти олимпийского чемпиона сообщила пресс-служба ЦСКА. Источник РИА Новости назвал причиной инфаркт.

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Едешко вошел в историю мирового баскетбола благодаря эпизоду в финале Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене. За три секунды до окончания решающего матча против сборной США при счете 49:50 он выполнил передачу через всю площадку на Александра Белова, который принес советской команде победу со счетом 51:50.

За карьеру Едешко стал олимпийским чемпионом 1972 года и обладателем "бронзы" Олимпиады-1976. Также он выиграл чемпионат мира 1974 года, дважды становился чемпионом Европы в 1971 и 1979 годах и носил звание заслуженного мастера спорта СССР.

На клубном уровне баскетболист выступал за ЦСКА, с которым восемь раз выигрывал чемпионат СССР и завоевал Кубок европейских чемпионов в 1971 году.

После завершения игровой карьеры Едешко работал тренером. В составе тренерского штаба сборной СССР он помог команде завоевать "золото" чемпионата мира 1982 года, а позднее возглавлял ЦСКА и трижды приводил московский клуб к чемпионскому титулу в России.

В баскетбольной истории Едешко также считается одним из первых высоких разыгрывающих защитников, успешно сочетавших физические данные и организаторские качества на площадке. До последних лет жизни он продолжал участвовать в подготовке молодых игроков и делился профессиональным опытом.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2024-го скончался легендарный украинский баскетболист Анатолий Поливода, который был в одной команде с Едешко в том легендарном матче.

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