Умер легендарный футболист сборной Германии, забивший победный гол в финале ЧМ

Легендарный защитник "Баварии", итальянского "Интера" и сборной Германии Андреас Бреме умер в ночь на 20 февраля в Мюнхене. Знаменитому футболисту, который стал автором победного гола в финале чемпионата мира-90, было 63 года. Его внезапная смерть стала шоком для всей страны.

Об этом информирует издание Kicker со ссылкой на заявление жены легенды футбола Сюзанны Шефер. "С глубокой печалью я сообщаю от имени семьи, что мой партнер Андреас Бреме внезапно и неожиданно скончался в результате остановки сердца", – отметила она.

Бреме считался одним из лучших защитников 80-90-х годов. Он начинал карьеру в "Саарбрюккене", после которого оказался в "Кайзерслаутерне". Здесь он выступал в общей сложности 10 лет, сыграв только в Бундеслиге 274 матча, а в 1997 году сенсационно стал с командой чемпионом Германии.

После первого этапа карьеры в Кайзерслаутерне" он выступал за "Баварию", "Интер" и испанскую "Сарагосу". Бреме выигрывал Кубок УЕФА и становился финалистом Кубка европейских чемпионов.

В составе сборной Германии сыграл 86 матчей. На Мундиале 1990-го в Италии в финальном матче с Аргентиной забил единственный гол, реализовав пенальти на 84-й минуте. Также он брал "бронзу" ЧМ-86, Евро-88 и становился вице-чемпионом континента в 1992-м.

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