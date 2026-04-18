Умер легендарный чемпион мира по боксу, 14 раз защищавший свой титул

Бывший чемпион мира из Мексики Мигель Канто Солис скончался в ночь на 16 апреля в Мериде. Причиной смерти стал внезапный сердечный приступ на фоне проблем со здоровьем в последние годы.

Канто завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в наилегчайшем весе 8 января 1975 года, победив японца Сёдзи Огуму. Этот успех сделал его первым представителем Юкатана, выигравшим профессиональный мировой титул, после чего он провел 14 успешных защит подряд.

Всемирный боксерский совет и его президент Маурисио Сулейман отметили достижения спортсмена, который стал первым чемпионом мира в эпоху президента WBC пожизненно Хосе Сулеймана в декабре 1975 года.

"С глубокой скорбью мы узнали о смерти бессмертного чемпиона мира Мигеля Канто, одного из героев полуострова Юкатан, великого чемпиона WBC в наилегчайшем весе и замечательного человека. Да примет его Бог в Своей святой славе", – заявил Маурисио Сулейман.

Канто, известный под прозвищем "Маэстро", считался одним из самых техничных боксеров в истории мексиканского бокса. Он выделялся защитным стилем с плотной стойкой и точными контратаками.

Профессиональная карьера боксера длилась с 1969 по 1982 год: за это время он провел 74 боя.

Его рекорд составил 61 победу (15 нокаутом), 9 поражений и 4 ничьи, среди соперников были Игнасио Эспиналь, Сёдзи Огума, Мартин Варгас, Кимио Фуресава, Антонио Авелар, Чан Хи Пак, Габриэль Берналь, Дзиро Такада, Кандидо Тельес, а также Бетулио Гонсалес.

