'Украину не хотят видеть': Шевченко объяснил провал на выборах в УЕФА

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко объяснил политическими мотивами свое поражение в голосовании за кандидатов в члены исполкома Европейского футбольного союза (УЕФА). Легендарный форвард занял четвертое место, набрав 15 очков в свою поддержку при необходимых 28, и не избрался в комитет.

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В интервью официальному сайту УАФ Шевченко отметил, что накануне голосования ему стал понятен результат. По его словам, многие члены УЕФА не хотят видеть Украину или ее представителей в руководящих органах союза, что и отразилось на итогах голосования.

"На протяжении всей жизни и карьеры я руководствуюсь главным принципом – спортивным. Я привык бороться честно, открыто и прозрачно. Я из футбола и я о футболе. Однако, к сожалению, в последние дни мы получили определенные сигналы о том, что из-за политических аспектов Украину и меня лично не хотят видеть в руководящем органе УЕФА. Это подтвердилось последующими событиями на самом конгрессе. В этой связи я искренне благодарен тем национальным ассоциациям, которые проголосовали за меня и за Украину", – подчеркнул Шевченко.

Отметим, что во время заседания конгресса УЕФА президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сделал заявление о возвращении России.

Как сообщал OBOZ.UA, УЕФА опозорился во время заседания конгресса, почтив память погибшего российского оккупанта.

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