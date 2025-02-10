Украинцы за границей: Крутоус набрал 17 очков в Испании, Герун оформил дабл-дабл в Японии

Павел Крутоус и Сергей Павлов помогли "Мелилье" одержать победу над "Касересосом" 92:78 в матче третьего дивизиона чемпионата Испании по баскетболу. Оба украинца вышли в старте. Павел Крутоус за 29 минут набрал 17 очков (3/3 двухочковых, 3/5 трехочковых, 2/2 штрафных), сделал 2 подбора при 3 фолах. Сергей Павлов провел на площадке 19 минут, набрал 14 очков (6/6 двухочковых, 2/2 штрафных), сделал 4 подбора, 1 передачу.

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В чемпионате Японии "Осака" второй раз за два дня обыграла "Косигаю Альфас" 77:70. Владимир Герун оформил дабл-дабл за 30 минут, набрал 12 очков (5/8 двухочковых, 0/1 трехочковых, 2/4 штрафных), собрал 12 подборов, отдал 6 передач, сделал 3 перехвата при 3 фолах и 2 потерях.

"Минер" в чемпионате Болгарии обыграл "Академик Пловдив" 91:72. Богдан Бринюк за 21 минуту набрал 2 очка (1/2 двухочковых, 0/1 трехочковых), сделал 3 подбора, 2 передачи при 1 потере и 5 фолах.

Александр Мишула в очередной раз стал самым результативным игроком матча второго дивизиона чемпионата Польши. Его "Жешув" обыграл "Пельплин" 83:82, а украинец за 33 минуты набрал 22 очка (3/10 двухочковых, 4/11 трехочковых, 4/6 штрафных), сделал 5 подборов, 3 передачи при 4 фолах и 2 потерях.

В чемпионате Азербайджана "Орду" обыграл "Ланкаран" 98:97. Владимир Марковецкий отыграл 6 минут, набрал 2 очка (1/2 двухочковых), сделал 1 подбор.

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