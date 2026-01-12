Украинцы стартовали на элитном турнире. Чего ждать от первой недели Australian Open-2026

Australian Open. О нем точно слышали все, даже далекие от тенниса фанаты спорта. Сегодня в Мельбурне стартует уже 114-й розыгрыш большого Открытого чемпионата. И на нем точно будут украинцы. А после квалификации может быть еще больше! OBOZ.UA подготовил для вас гайд о турнире и что надо знать о наших спортсменах.

Что это за турнир?

Australian Open впервые провели аж в 1905-м году. Сначала он был ограничен Австралазией, затем уменьшился до уровня только Австралии, но уже в 1969-м чемпионат перешел в статус Открытого для всех и пришел в свой современный статус. Несмотря на то, что Australian Open своим названием указывает на одно место проведения, дважды играли в Новой Зеландии, но от такой идеи быстро отказались. Эволюция соревнований в 1972-м указала на то, что сложно постоянно переезжать, поэтому АО остановился в Мельбурне, где впоследствии вырос целый теннисный городок "Мельбурн Парк".

Сегодня это огромный современный комплекс на 3 основных корта и 3 дополнительных, все так или иначе довольно современные. На двух главных еще и можно закрыть крышу, чего нет ни на одном из других стадионов на планете, где проводят соревнования Большого Шлема. Самая большая арена – "Рода Лейвера" – имеет вместимость аж на 15 тысяч зрителей. По правилам, на всех кортах используется одинаковое, хардовое покрытие. Это сделано специально, чтобы все были в равных условиях, потому что раньше резина в жару приводила к травмам игроков, которые банально прилипали к ней. На обновленный единый стандарт харда перешли в 2020-м. В Мельбурне зарождаются настоящие легенды, вот вам противостояние звезд современности – Алькараса и Синнера в летнем финале Ролан-Гаррос:

Призовой фонд – рекордные 111 миллионов долларов

Открытый чемпионат в этом году прибавил к своим призовым аж 16%, рост произошел до 111.5 миллионов долларов. Это самые большие суммарные выплаты в истории турнира. При этом, рост выплат начинается еще с этапа отбора, так хотят простимулировать тех, кто соревнуется за попадание в основную сетку (спойлер: здесь есть и украинцы). Также увеличивается призовой фонд не только победителей, но и тех, кто будет вторым.

Подробнее это выглядит так: в одиночных разрядах победитель забирает 4.15 миллиона долларов, второе место получит 2.15. Полуфиналистам выплатят по 1.25 миллиона, для всех остальных раундов по плюс 13% к предыдущим средствам, меньше всего на первом раунде дают 150 тысяч долларов. Относительно квалификации, то если пройти до конца, за 3 стадии можно заработать суммарно 180 тысяч долларов. Такие инвестиции называют стремлением организации Tennis Australia поддерживать теннисные карьеры на каждом уровне – от звезд до любителей и поддержать устойчивое развитие спорта.

Сначала – квалификация. Здесь начинают украинцы

Неделя открытия, как ее называют сами организаторы, это время, когда пройдет главный квалификационный турнир – встретятся 128 мужчин и 128 женщин, претендентов на выход в основную сетку. Они поделены на сетки по 8 спортсменов, из которых только 1 пройдет дальше.

Жеребьевка состоялась вчера: оппонентов на первом раунде узнали Ангелина Калинина, Дарья Снигур, Юлия Стародубцева и Виталий Сачко. Известно, что самая высокая среди спортсменок Юлия Стародубцева (111-й номер рейтинга WTA) свой матч уже провела, еще два будут 13-го января по Киеву. 149-й номер женского рейтинга Дарья Снигур будет противостоять представительнице Польши Катаржине Каве (134). Ангелина Калинина (174) сразится с Джоанной Гарленд, которая играет за Тайвань (129). Первая ракетка Украины среди мужчин Виталий Сачко (166 в мужском рейтинге) начинает отбор в спарринге против американца Майкла Ммо (285). Из-за значительной разницы во времени Мельбурна и Киева, игры можно будет посмотреть только в час ночи.

От Украины общая заявка довольно солидная. Три украинки уже гарантировали себе места в основной сетке Australian Open-2026: это Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Марта Костюк. Своих будущих соперников они узнают через несколько дней. Еще несколько спортсменов будут пробиваться через трехраундовый отбор. До этого Костюк до шла до финала и почти одолела Сабаленку в Брисбене.

Турнир стараются сделать максимально семейным

В первую неделю пройдет один из самых интересных ивентов – 1 Point Slam. Это система нокаут-матчей между профессионалами, просто звездами и любителями со всей Австралии, где на кону будет призовой фонд в один миллион долларов. Квалификационные раунды начинались еще в местных клубах, победители отправились на арену Рода Лейвера. Это действительно большой этап для всех любителей, ведь будет возможность сыграть против спортсменов самого высокого уровня: Карлос Алькарас, Янник Зиннер, Ига Свйонтек, Наоми Осака и Коко Гауфф. Первые матчи начинаются уже сегодня.

Для гостей соревнований сделали большой город, где будет фудкорт, концертная зона, теннисные площадки, прогулочные площадки. Запланированы открытые тренировки и розыгрыш бесплатных билетов на отдельные этапы АО. Также состоится первая церемония открытия Американской национальной ассоциации, которую возглавит шестикратный чемпион Роджер Федерер. При его участии пройдет культовая "Битва первых ракеток мира" с участием Андре Агасси, Ллейтона Хьюитта и Пэта Рафтера.

Украинские теннисисты в Австралии будут делать шоу

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая занимает 14 место рейтинга WTA, будет открывать программу наших выступлений выставочным матчем. 14-го января она сыграет с американкой Амандой Анисимовой, четвертой ракеткой мира. Запланированы также другие показательные спарринги: Чжэн Циньвэнь (24) против Елены Рыбакиной (5), Карлос Алькарас (1) против Алекса де Минаура (7), а также – действующий чемпион турнира Янник Синнер (2) сыграет с соседом по верхушке рейтинга Феликсом Оже-Альясимом (5).

Что дальше?

Первая неделя турнира сугубо квалификационная, предстоит определить всех участников главной сетки. А потом начинают свои матчи на Australian Open все топовые спортсмены, в том числе как минимум 3 украинки. Это произойдет 18-го января. С этого дня стартуют основные игры мужских, женских и парных соревнований. На кортах в Мельбурне соревнования продлятся до 1 февраля, открывая Программу-2026 среди крупных теннисных соревнований.