Украинский тяжелоатлет показал истинное отношение к России во время награждения на чемпионате Европы. Видео

Украинский тяжелоатлет Иван Плоскина, стоя на пьедестале почета во время церемонии награждения на юношеском чемпионате Европы в Косово, отвернулся от флага России. Эпизод произошел в Приштине после соревнований в весовой категории до 75 кг среди спортсменов до 17 лет.

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"Золото" завоевал россиянин Арсений Курочкин, установивший два юношеских рекорда Европы, "серебро" выиграл албанец Антонино Муллиси, а Плоскина стал обладателем "бронзы". Во время награждения на экране появились флаги стран-призеров, однако украинец остался стоять к ним спиной.

Плоскина представляет Закарпатскую область. Он является воспитанником Свалявской ДЮСШ и в нынешнем году выиграл чемпионат Украины U17, выполнив норматив мастера спорта Украины. На европейском первенстве в Косово украинец улучшил свой личный результат в сумме двоеборья и поднялся на пьедестал континентального турнира.

Чемпионат Европы в Приштине стал одним из первых крупных международных стартов по тяжелой атлетике, где российские спортсмены вновь выступают с национальной символикой.

После решения Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) россиянам вернули право использовать государственный флаг и гимн на международных соревнованиях, поэтому во время награждения Курочкина на арене прозвучал гимн России и были показаны национальные флаги призеров.

IWF стала еще одной международной спортивной организацией, которая вернула россиянам и белорусам право выступать под национальной символикой. Ранее аналогичные решения приняли международные федерации борьбы, плавания, дзюдо, тхэквондо и спортивной гимнастики.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале года Европейская федерация тяжёлой атлетики (EWF) отменила в Польше чемпионат Европы среди юниоров и спортсменов до 23 лет, который должен был пройти в сентябре 2026 года. Решение связано с тем, что польские власти не предоставили необходимые гарантии визового доступа для спортсменов из России и Беларуси.

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