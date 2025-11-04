Украинский спорт во время войны: IV Всеукраинская конференция по спортивному маркетингу соберет в Киеве более 700 участников
5 ноября в киевском UNIT.City состоится четвертая ежегодная Всеукраинская конференция по спортивному маркетингу SBC Summit Ukraine 2025. Событие, организованное Sport&Business Club при поддержке технологического партнера FAVBET Tech, соберет более 700 участников – лидеров бизнеса, спорта, медиа и технологий.
Мероприятие традиционно станет площадкой для обмена опытом, налаживания партнерств и обсуждения главных тенденций спортивного маркетинга. В программе – панельные дискуссии, кейс-презентации, множество возможностей для нетворкинга и интерактивные зоны от партнеров. А по завершении конференции выступит специальный гость – певец KISHE!
Среди более 40 спикеров – признанные лидеры бизнеса, топы спортивных структур и известные атлеты:
- Матвей Бедный, министр молодежи и спорта Украины,
- Александр Соколовский, основатель "Текстиль-Контакт",
- Вадим Гутцайт, президент НОК Украины, олимпийский чемпион,
- Марина Авдеева, основательница "Арсенал Страхование",
- Наталья Емченко, директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM,
- Ольга Саладуха, президент Федерации легкой атлетики Украины,
- Марта Костюк, теннисистка, основательница Marta Kostyuk Foundation,
- Борис Шестопалов, совладелец HD-group,
- Дарья Белодед, бронзовый призер Олимпийских игр,
- Валерия Толочина, директор по маркетингу MEGOGO,
- Игорь Маринич, директор Adidas Украина, и другие лидеры бизнеса, спорта и медиа.
Полное расписание выступлений спикеров доступно на сайте SportBusiness.Media.
Организаторы обещают максимально практичный формат – участники получат актуальные тренды, рабочие кейсы и инсайты от тех, кто ежедневно формирует спортивную индустрию в Украине.
Даже если вы давно в теме, это мероприятие перезагрузит вас. Новые мысли, новые люди, новые подходы – все это заряжает. Здесь формируются новые идеи и тренды.
Вы или услышите о них первыми – или через полгода узнаете, что все уже произошло без вас. Здесь будут все. Билеты можно приобрести за донат через WayForPay.
