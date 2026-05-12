Украинский "новый Бубка" установил новый мировой рекорд

13-летний украинский прыгун с шестом Омелян Герасимчук установил новый мировой рекорд в категории U13. На соревнованиях Mladost International Meeting в Болгарии наш соотечественник взял высоту 4,40 м и улучшил собственное достижение, установленное несколько месяцев назад.

Герасимчук представляет КЗ ДОСФКСП имени Сергея Бубки и уже считается одним из самых талантливых молодых легкоатлетов Украины.

Юного спортсмена называют "новым Бубкой" благодаря уникальным результатам в прыжках с шестом и ранним рекордам в детском возрасте.

В декабре 2025 года украинец уже произвел фурор на международном турнире International Pole Vault Gala WR U13 в Бухаресте. Тогда Омелян сначала преодолел планку на 4,12 м, а затем установил мировой рекорд U13 с результатом 4,22 м.

Перед этим, 5 декабря, на турнире Dinamo Odessa Pole Vault Open Meeting он показал еще один мировой максимум, взяв 4,10 м. Таким образом, за одну неделю украинский легкоатлет трижды обновил мировой рекорд своей возрастной категории.

Видео январского прыжка Герасимчука на 4,22 м тогда стало вирусным в сети.

Омелян тренируется под руководством родителей. Его мать Наталия Забродская является четырехкратной чемпионкой Украины в беге на 100 метров с барьерами, а отец Артур Герасимчук специализируется на прыжковой подготовке. Оба имеют более 20 лет опыта работы в легкой атлетике.

Мировой рекорд среди взрослых в прыжках с шестом принадлежит шведу Арману Дюплантису, который в 2026 году преодолел 6,31 м. Знаменитый спортсмен сделал это с первой попытки, на один сантиметр побив собственное достижение, установленное на чемпионате мира в Токио осенью прошлого года.

Первый рекорд швед установил в 2020 году в Риме, взяв 6,15 м и побив рекорд легендарного украинца Сергея Бубки, который продержался 26 лет.

