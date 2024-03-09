Украинский гимнаст завоевал 'золото' Кубка мира, обойдя олимпийского чемпиона. Видео

Украинец Илья Ковтун стал победителем на Кубке мира по спортивной гимнастике, которое прошло в Баку. 20-летний уроженец Черкасс завоевал "золото" в упражнениях на параллельных брусьях. Еще один наш соотечественник Олег Верняев стал 5-м.

Илья за свое выступление набрал 14,900 балла. Столько же заработал и действующий олимпийский чемпион в этой дисциплине Цзоу Цзинюаня из Китая. Украинец стал первым за счет большего коэффициента сложности (6.7 против 6.8). Бронзовая награда у представителя Колумбии Анхеля Барахаса.

Как сообщал OBOZ.UA, Ковтун 20 мая 2022 года отказался выходить на старт "Финала шести" клубного чемпионата Италии. Это решение наш соотечественник принял из-за участие в соревнованиях представителей Российской Федерации.

Напомним, 6 марта 2022 года на этапе Кубка мира в Дохе россиянин Ивана Куляк вышел на торжественную церемонию награждения с буквой Z, При этом Ковтун находился рядом с ним на высшей ступени пьедестала. После этого FIG наказала россиянина дисквалификацией на один год.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский депутат Дмитрий Свищев удивился дисквалификации Куляка, назвав символ российских оккупантов Z "какой-то буквой". В свою очередь, украинский тренер Ирина Надюк рассказала, что в действительности происходило на соревнованиях в Дохе.

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