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Украинский гимнаст завоевал "золото" Кубка мира, обойдя олимпийского чемпиона. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
747
Украинский гимнаст завоевал 'золото' Кубка мира, обойдя олимпийского чемпиона. Видео

Украинец Илья Ковтун стал победителем на Кубке мира по спортивной гимнастике, которое прошло в Баку. 20-летний уроженец Черкасс завоевал "золото" в упражнениях на параллельных брусьях. Еще один наш соотечественник Олег Верняев стал 5-м.

Илья за свое выступление набрал 14,900 балла. Столько же заработал и действующий олимпийский чемпион в этой дисциплине Цзоу Цзинюаня из Китая. Украинец стал первым за счет большего коэффициента сложности (6.7 против 6.8). Бронзовая награда у представителя Колумбии Анхеля Барахаса.

Украинский гимнаст завоевал "золото" Кубка мира, обойдя олимпийского чемпиона. Видео
Украинский гимнаст завоевал "золото" Кубка мира, обойдя олимпийского чемпиона. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, Ковтун 20 мая 2022 года отказался выходить на старт "Финала шести" клубного чемпионата Италии. Это решение наш соотечественник принял из-за участие в соревнованиях представителей Российской Федерации.

Украинский гимнаст завоевал "золото" Кубка мира, обойдя олимпийского чемпиона. Видео

Напомним, 6 марта 2022 года на этапе Кубка мира в Дохе россиянин Ивана Куляк вышел на торжественную церемонию награждения с буквой Z, При этом Ковтун находился рядом с ним на высшей ступени пьедестала. После этого FIG наказала россиянина дисквалификацией на один год.

Украинский гимнаст завоевал "золото" Кубка мира, обойдя олимпийского чемпиона. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, российский депутат Дмитрий Свищев удивился дисквалификации Куляка, назвав символ российских оккупантов Z "какой-то буквой". В свою очередь, украинский тренер Ирина Надюк рассказала, что в действительности происходило на соревнованиях в Дохе.

Украинский гимнаст завоевал "золото" Кубка мира, обойдя олимпийского чемпиона. Видео

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