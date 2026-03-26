Украинский фигурист установил рекорд на чемпионате мира. Видео

Украинский фигурист Кирилл Марсак с рекордом карьеры пробился в произвольную программу чемпионата мира, который в эти дни проходит в столице Чехии. 21-летний уроженец Херсона показал один из лучших результатов в короткой программе и занял 12-е место среди 36 участников.

На мировом первенстве-2026 в мужском одиночном катании выступили 36 фигуристов, в произвольную программу вышли 24 лучших по итогам короткой программы. Украину представлял Марсак.

За свой прокат в короткой программе Марсак получил 83,36 балла, что стало вторым лучшим результатом в его карьере. Этот показатель позволил ему досрочно квалифицироваться в произвольную программу и закрепиться на 12-й позиции после завершения выступлений всех участников.

Ранее Марсак выступал на двух мировых первенствах: в 2023 году он занял 35-е место, а в 2025-м — 33-е.

Турнир стал для фигуриста первым после дебютных Олимпийских игр, где он установил личный рекорд в короткой программе — 86,89 балла.

Произвольная программа у мужчин состоится в субботу, 28 марта, начало в 13:30. Трансляция запланирована на платформах "Суспільне Спорт" и региональных каналах.

