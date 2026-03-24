Где смотреть чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Расписание трансляций

В Праге (Чехия) на льду "O2 Арены" 24 марта стартует 115-й чемпионат мира по фигурному катанию. Это первый крупный старт фигуристов после завершения зимних Олимпийских игр в Милане.

Состав участников будет необычным: многие триумфаторы недавних ОИ решили не участвовать, чтобы восстановиться.

Пропустят турнир: Михаил Шайдоров (Казахстан — олимпийский чемпион), Чха Чжунхван (Корея), Маттео Риццо (Италия), Алиса Лю (США - олимпийская чемпионка), Луна Хендрикс (Бельгия), Кимми Репонд (Швейцария)

Главной звездой и фаворитом мужского турнира остается Илья Малинин (США), который настроен на реванш после олимпийского поражения.

Трансляции мундиаля покажут на платформах "Суспільне Спорт" и региональных телеканалах "Суспільного". Показ стартует 25 марта и продлится до завершения соревнований 29 марта.

Соревнования будут транслироваться в прямом эфире с первого дня турнира. В программе заявлены все основные дисциплины, включая выступления женщин, мужчин, спортивных пар и танцев на льду, а также гала-шоу.

Украина представлена в трех видах: в мужском одиночном катании выступит Кирилл Марсак, в спортивных парах заявлены София Голиченко и Артем Даренский, в танцах на льду примут участие Мария Пинчук и Никита Погорелов.

Расписание трансляций:

25 марта

12:30: женщины, короткая программа

19:45: спортивные пары, короткая программа

26 марта

12:30: мужчины, короткая программа

19:15: спортивные пары, произвольная программа

27 марта

12:30: танцы на льду, ритмический танец

19:00: женщины, произвольная программа

28 марта

13:30: мужчины, произвольная программа

19:30: танцы на льду, произвольный танец

29 марта

15:30: гала-шоу

*время киевское

Как сообщал OBOZ.UA, Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил фигуристов с российскими и белорусскими паспортами к участию в мировом первенстве 2026 года в Чехии.

