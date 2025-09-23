Украинский чемпион жарил барбекю с шейхами и воспитал рекордсменов для Канады и СССР: кто стоит за сильнейшими атлетами в метании молота

На чемпионате мира по легкой атлетике-2025 канадский метатель молота Итан Кацберг послал снаряд на 84,70 метра, установив новый рекорд мундиалей. Но не каждый знает, что за успехами 23-летнего олимпийского чемпиона из Британской Колумбии стоит уроженец Украины, победитель ОИ-1972 в составе СССР Анатолий Бондарчук. Доктор B, как называют наставника за океаном, помог воспитать самого молодого чемпиона мира в своей дисциплине. А до этого тренировал лучшего молотобойца в истории.

Анатолий Бондарчук родился в Староконстантинове Хмельницкой области менее чем за месяц до вступления СССР во вторую мировую войну – 31 мая 1941-го. Как и многие, занимался спортом, но никогда не думал, что сможет добраться до титула олимпийского чемпиона. А тем более в молоте, от которого изначально был далек.

"В юности специализировался на ядре и диске, да и вообще не думал, что спорт займет такое важное место в моей жизни. Тренироваться начал только лет с 18, после того как поступил в пединститут Каменца-Подольского. Мечтал о значке мастера спорта, не больше. Но, видимо, мне от рождения было предназначено метать молот", – рассказывал как-то в интервью Бондарчук.

Специализацию будущий чемпион сменил уже после 20 лет, когда сегодняшние звезды начинают побеждать на чемпионатах мира. И произошло это случайно: как-то во время городских соревнований Бондарчука попросили заменить заболевшего коллегу по команде и временно переквалифицироваться на молотобойца. И оказалось, что Анатолий имеет настоящий талант.

При этом на вершину международных рейтингов украинец поднимался практически самостоятельно. Сначала недолго тренировался у Сергея Евтушко, с которым стал чемпионом Украины, потом какое-то время сотрудничал с Николаем Выставкиным. Но в основном Бондарчук готовил себя сам. Признавал, что это неправильно. Но наработки очень пригодились, когда появились собственные ученики.

Между тем в 29 лет Анатолий выиграл первый крупный международный титул – чемпионат Европы-1969 в Афинах, обойдя ближайшего соперника более чем на два метра: "Тогда я обошел двух олимпийских чемпионов и установил мировой рекорд. Поэтому здесь у меня – как первая любовь. Часто вспоминаю".

Вскоре после чемпионата украинец дважды побил мировой рекорд, а его лучший бросок на 75,48 метра оставался на вершине почти два года.

А в 1972 году Бондарчук выиграл олимпийское "золото" Мюнхена в метании молота, отправив снаряд на 75,50 метра. При этом перед стартом соревнований с Анатолием случилась курьезная история, которая могла стоить ему награды.

"Отправляясь на стадион, мы со старшим тренером сборной СССР и еще несколькими спортсменами застряли в лифте. Причем остановился он между этажами: двери мы раздвинули, а вылезти – никак, ведь ребята все здоровые. Начали звать на помощь – никого. Пришлось протискиваться кое-как. Картина была еще та!" – вспоминал легкоатлет.

Это потом чемпион рассказывал о том случае с улыбкой, а в Германии все могло закончиться драмой: "Во время больших соревнований спортсмен находится в состоянии стресса. Я, например, за три дня до выхода в сектор вообще ничего не мог есть, кусок в горло не лез, тошнило. А тут такое потрясение... Но, судя по всему, инцидент с лифтом пошел мне на пользу. Я завелся еще больше и в первой попытке показал результат, который в тот день так никто и не превзошел".

Но даже в сборной Союза Бондарчук не переставал работать по специальности и тренировать молодых атлетов. И на Олимпийских играх 1976 года ученик Анатолия Павловича Юрий Седых обошел своего учителя и стал чемпионом. А 36-летний наставник получил бронзовую медаль, улучшив свой личный рекорд до 77,42 метра.

При этом в перерывах между своими попытками Бондарчук не отходил от ученика, давая Седых советы: "Для меня победа Юры была не менее важной, чем собственная. Мне уже исполнилось 36, я понимал, что заканчиваю, и очень хотел реализоваться на тренерском пути. Поэтому как же я мог не подсказать ему, не подкорректировать его?"

Но в Союзе некоторые доброжелатели спортсменов начали распространять слухи, что Бондарчук специально проиграл ученику ради звания заслуженного тренера СССР.

"Полная чушь! Я стремился обыграть Юру и в последней попытке был очень близок к триумфу, отправив молот за отметку 80 м. Вот только снаряд, к сожалению, улетел за пределы сектора – и подход не засчитали. Тут же пошли слухи: это, мол, Бондарчук напоследок показал, что при желании мог бы обставить Седых..." – рассказывал потом наставник.

Завершив карьеру спортсмена, Анатолий Павлович стал выдающимся тренером, воспитав не только целую плеяду титулованных молотобойцев во главе с двукратным олимпийским чемпионом Седых, но и толкателей ядра. Успел потренировать первого призера Игр независимой Украины в метании молота Александра Крикуна.

Неизвестно, сколько еще чемпионов мог воспитать Бондарчук в Украине, если бы не покинул ее в начале 90-х из-за болезни – нужна была в операции на тазобедренном суставе.

"Довериться с такой проблемой нашим врачам в то время было опасно, рисковал пересесть в инвалидную коляску. Вот я и решил оперироваться в Германии, а чтобы заработать на лечение около 20 000 долларов, отправился в Кувейт. Причем, уезжая, я чувствовал, что это надолго, может, даже навсегда", – рассказывал специалист.

В Кувейте Бондарчук прожил 11 лет, успел подготовить призера чемпионата мира среди юниоров, чемпионов арабских стран, Персидского залива и Азии, поддерживал хорошие отношения с шейхами: "Бывало, жарили вместе барбекю, выпивали, разговаривали на всевозможные темы... Работалось там мне неплохо – и на финансовые условия стыдно было жаловаться".

Но Кувейт так и не стал домом для украинца, после чего он с женой перебрался в Канаду. Сначала планировали помочь дочери с внуками, но работа и там нашла Бондарчука. С 2009 года он работал тренером по метанию в новом Канадском национальном центре, расположенном в Камлупсе.

В Канаде он помог Дилану Армстронгу перейти от метания молота к толканию ядра. В итоге Армстронг занял третье место на Олимпийских играх-2008 и стал вице-чемпионом мира 2011 года. Сейчас же 83-летний Бондарчук, который является доктором педагогических наук, в Британской Колумбии помогает своему ученику воспитывать новых звезд, таких, как олимпийский чемпион-2024 Итан Кацберг.

"Анатолий Бондарчук является частью моего тренировочного процесса. Он ментор для моего тренера. С его знаниями он нас ведет в правильном направлении. Я достиг немалого успеха под руководством этих двух людей", – рассказывал Итан о работе с известным украинским специалистом.

В 2019 году после длительного отсутствия Анатолий Павлович приезжал в Украину, встречался с местными легкоатлетами и узнал, что в Хмельницкой области в его честь основали турнир. Мировой рекорд его ученика Юрия Седых – 86,74 метра – держится до сих пор, но на него уже посягает новый воспитанник – Кацберг.

