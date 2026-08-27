Украинский чемпион отказался стоять рядом с россиянином на подиуме чемпионата мира по прыжкам в воду среди юниоров. Фотофакт

Украинский прыгун в воду Марк Гриценко не стал участвовать в совместном фото призеров после финала чемпионата мира среди юниоров в Хорватии. Серебряный призер соревнований остался на своей ступени пьедестала и не подошел к российскому спортсмену Кириллу Косимову.

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Эпизод произошел в Риеке после завершения финала в прыжках с 10-метровой вышки среди юношей. Победу в соревнованиях одержал Косимов, набравший 587,70 балла. Гриценко стал обладателем "серебра" с результатом 583,90 балла, а "бронза" досталась китайцу Не Цзюню, который получил 561,20 балла.

После церемонии награждения Не Цзюнь поднялся на верхнюю ступень пьедестала для традиционного общего снимка призеров вместе с победителем. Гриценко к ним не присоединился и остался стоять на своем месте, отказавшись от совместной фотографии с представителем России.

Юниорский чемпионат мира по прыжкам в воду проходит в Риеке с 21 по 28 августа. На момент финала Гриценко было 16 лет, а Косимову – 15. Оба спортсмена выступают в возрастной категории старших юношей от 14 до 18 лет.

Гриценко считается одним из ведущих молодых украинских прыгунов в воду. В 2024 году он стал чемпионом мира среди юниоров в прыжках с 10-метровой вышки, а в 2025-м вместе с Алексеем Середой выиграл "золото" взрослого чемпионата Европы в синхронных прыжках. В нынешнем сезоне украинец также победил на Открытом Кубке США и завоевал медали на ряде международных турниров среди взрослых.

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