Украинский чемпион мира разгромил россиянина в финале ЧЕ по панкратиону. Видео

Кирилл Киселев, чемпион мира по панкратиону среди юниоров и победитель чемпионата Европы в разделе Amateur MMA, в эффектном стиле завоевал очередной титул на континентальном первенстве U20, которое прошло в столице Армении. 20-летний уроженец Сумской области в Ереване стал первым в весовой категории до 84 кг, уверенно победив в финале россиянина Ахмата Макоева.

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С первых секунд поединка украинский боец навязал высокий темп, действуя эффективно как в стойке, так и в борьбе. Киселев использовал полный арсенал панкратиона, включая ударную технику и контроль в партере, что позволило ему удерживать преимущество на протяжении боя.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинская спортсменка Дарья Мальчевская стала чемпионкой Европы по панкратиону среди юниоров в возрастной категории U-17, который прошел в Ереване. 16-летняя киевлянка заняла первое место, на пути к "золоту" добыв несколько побед над представительницами России.

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