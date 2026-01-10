Украинский чемпион мира по биатлону устроил 'фантастику' в гонке Кубка мира. Видео

В немецком Обергофе на втором соревновательном дне четвертого этапа Кубка мира по биатлону состоялась мужская гонка преследования. Украинский чемпион мира 2019 года в гонке преследования (первый чемпион мира в истории украинского мужского биатлона) Дмитрий Пидручный показал впечатляющий результат, поднявшись с 41-го места на стартовой линии на седьмое к финишу.

Пидручный допустил всего один промах и после последней стрельбы выходил пятым, уступая лишь шесть секунд до топ-3, однако в итоге потерял две позиции. Комментатор "Суспильне.Спорт" Алексей Мандзий назвал выступление украинца "фантастикой".

По чистому времени гонки Пидручный показал лучший результат среди всех участников.

Другой представитель Украины Виталий Мандзын финишировал двадцатым, несмотря на шесть кругов штрафа, а Богдан Борковский завершил гонку за пределами топ-40. Победу в гонке одержал итальянец Томмазо Джакомел, второе место занял датчанин Мартин Улдаль, а третьим стал швед Себастьян Самуэльссон.

Как сообщал OBOZ.UA, Пидручный не выступит на шестом, заключительном перед ОИ-2026 этапе Кубка мира. 34-летний уроженец Тернопольщины пропустит все гонки в чешском Новом Месте, которые состоятся 22-25 января.

Для Пидручного Олимпийские игры 2026 года в Антхольце должны стать четвертыми в карьере, а его лучшими личными результатами на Играх остаются 13-е места в спринте и гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.

