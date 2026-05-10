Украинский чемпион мира кинул соперника головой в пол и эффектно выиграл бой в UFC. Видео

Украинский экс-чемпион Bellator и четырехкратный чемпион мира по боевому самбо Ярослав Амосов (30-1) уверенно победил испанца Хоэля Альвареса (23-4) на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 328 в США. Поединок завершился во втором раунде после эффектного броска и удушающего приема в исполнении 32-летнего уроженца Ирпеня.

Турнир UFC 328 прошел на арене Prudential Center в Ньюарке. Амосов с первых минут контролировал ход боя против Альвареса, регулярно переводя соперника в партер и удерживая инициативу у сетки.

Во втором раунде испанец попытался активнее работать в стойке и пошел вперед с прессингом, однако украинец воспользовался этим. Амосов поднял соперника и мощно бросил его на канвас, после чего сразу вышел на удушение ручным "треугольником".

Альварес был вынужден сдаться.

Для 32-летнего украинца это вторая победа в UFC. В дебютном бою в декабре прошлого года он победил американца Нила Мэгни удушающим приемом "анаконда" уже в первом раунде.

После турнира выступление Амосова признали одним из лучших на UFC 328. Украинец получил бонус "Performance of the Night" и премию в размере 100 тысяч долларов.

Стоит отметить, что Ярослав Амосов не только профессионально выступает в смешанных единоборствах (ММА), но и является настоящим патриотом Украины. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году, он стал на борьбу с российскими оккупантами.

Стоит отметить, что Ярослав Амосов не только профессионально выступает в смешанных единоборствах (ММА), но и является настоящим патриотом Украины. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году, он стал на борьбу с российскими оккупантами.

