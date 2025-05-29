Украинский боксер на ЧМ 'размазал по рингу' российского чемпиона мира. Видео

На чемпионате мира по муай-тай, который проходит в Анталье, украинец Дмитрий Шелесько уверенно победил россиянина Холмурода Рахимова – бывшего чемпиона мира 2018 года. Поединок завершился полной доминацией представителя Украины, который выиграл каждый из трех раундов со счетом 10:9.

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Шелесько, воспитанник ДЮСШ им. Д. Дидика и уроженец Покрова (Никопольский район), не оставил сопернику ни единого шанса. С первых секунд боя он навязал агрессивный темп, уверенно контролируя дистанцию и демонстрируя высокую технику.

Несмотря на то что Рахимов выступал под нейтральным флагом, это не помешало украинцу отправить его домой досрочно.

Финальный бой стал настоящим триумфом для украинской сборной, которая прибыла на турнир после плотных тренировочных сборов. Отметим, что ранее Шелесько также стал победителем молодежного Кубка мира и взрослого чемпионата Европы-2024. Теперь он к своим достижениям успех на мировом первенстве.

В комментариях под видео поединка болельщики открыто восхищаются выступлением Дмитрия. "Размазал" – пишут украинцы, отмечая уверенность, физическую мощь и хладнокровие своего соотечественника.

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