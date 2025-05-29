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Украинский боксер на ЧМ "размазал по рингу" российского чемпиона мира. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
984
Украинский боксер на ЧМ 'размазал по рингу' российского чемпиона мира. Видео

На чемпионате мира по муай-тай, который проходит в Анталье, украинец Дмитрий Шелесько уверенно победил россиянина Холмурода Рахимова – бывшего чемпиона мира 2018 года. Поединок завершился полной доминацией представителя Украины, который выиграл каждый из трех раундов со счетом 10:9.

Видео дня
Украинский боксер на ЧМ "размазал по рингу" российского чемпиона мира. Видео

Шелесько, воспитанник ДЮСШ им. Д. Дидика и уроженец Покрова (Никопольский район), не оставил сопернику ни единого шанса. С первых секунд боя он навязал агрессивный темп, уверенно контролируя дистанцию и демонстрируя высокую технику.

Несмотря на то что Рахимов выступал под нейтральным флагом, это не помешало украинцу отправить его домой досрочно.

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Финальный бой стал настоящим триумфом для украинской сборной, которая прибыла на турнир после плотных тренировочных сборов. Отметим, что ранее Шелесько также стал победителем молодежного Кубка мира и взрослого чемпионата Европы-2024. Теперь он к своим достижениям успех на мировом первенстве.

Украинский боксер на ЧМ "размазал по рингу" российского чемпиона мира. Видео

В комментариях под видео поединка болельщики открыто восхищаются выступлением Дмитрия. "Размазал"  – пишут украинцы, отмечая уверенность, физическую мощь и хладнокровие своего соотечественника.

Украинский боксер на ЧМ "размазал по рингу" российского чемпиона мира. Видео

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