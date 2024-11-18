На хорошем уровне, несмотря на такое тяжелое для украинского спорта время, Федерация баскетбола страны успешно проводит национальные чемпионаты, а также розыгрыши Кубков среди мужских и женских команд.

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Оранжевый мяч постоянно в центре внимания СМИ, телевидения, трибуны спортивных арен на баскетбольных матчах постоянно заполняются. Готовясь к новому регулярному чемпионату, Федерация баскетбола заранее подготовила календарь Суперлиги-2024/2025 и разослала его клубам.

Казалось, все готово к началу чемпионата. Но буквально накануне старта турнира одесский клуб БИПА объявил о том, что он свои выступления в Суперлиге прекращает. Этот популярный клуб был основан в 1992 году. БИПА является четырехкратным чемпионом украинской Суперлиги, также по три раза становился серебряным и бронзовым призером. В сезоне-2022/2023 БИПА финишировала в тройке призеров чемпионата Украины, еще четыре раза команда с Одессы становилась обладателем Кубка страны.

Причиной выхода из числа команд Суперлиги руководство назвало отсутствие необходимого финансирования со стороны спонсоров. Таким образом в Одессе исчез популярный баскетбольный клуб, но появился в высшей лиге хоккейный "Шторм".

Исчез с баскетбольной карты Украины и СК "Прометей" из Каменского, что на Днепропетровщине. По словам его президента Владимира Дубинского, правоохранительные органы обвинили его в том, что он отмывает деньги через клуб. Тщательная проверка эти обвинения не подтвердила. Но у президента осталась обида за подобные высказывания в свой адрес. Обида осталась и у его партнеров, которые оказывали спонсорскую помощь команде.

СК "Прометей" был основан Владимиром Дубинским в 2018 году. С началом полномасштабного вторжения рашистов баскетболисты с Каменского успешно выступали в Латвийско-Эстонской баскетбольной лиге, представляя Украину на клубной европейской арене.

В июле руководство клуба сообщило ФБУ о своем желании вернуться в чемпионат-2024/2025 украинской Суперлиги. Но, как видим, этого не произошло. Дальнейшая судьба клуба остается неизвестной. Обидно, досадно, но что поделаешь…

И еще одна потеря. Из высшего дивизиона исчезла также из-за финансовых трудностей и львовская "Политехника-Галичина".

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А тем временем чемпионат украинской Суперлиги стартовал. В нем выступают восемь клубов. Это финалисты прошлого чемпионата, "Днепр" и "Ривне", а также "Киев-Баскет", "Черкаськи Мавпы", "Запорожье", "Прикарпатье-Говерла" (Ивано-Франковск), "Старый Луцк" и "Кривбасс" (Кривой Рог).

Несмотря на временные трудности, связанные с войной, украинский баскетбол жив и будет жить. ФБУ много усилий для этого прилагает и будет продолжать делать это. Ведь баскетбол остается в нашей стране одним из самых популярных игровых видов спорта.