Украинских биатлонистов не отпускают домой, потому что не факт, что они выживут, – Пидгрушна

Олимпийская чемпионка по биатлону Елена Пидгрушная рассказала, что из соображений безопасности многих биатлонистов сборной Украины во время сезона не отпускают на родину. По ее словам, речь идет не только о логистических трудностях, но и о прямой угрозе жизни.

Видео дня

Пидгрушна напомнила, что практически вся подготовка украинских биатлонистов проходит за границей, и так было на протяжении всей ее карьеры. Она объяснила, что иностранные коллеги часто удивлялись отсутствию полноценной инфраструктуры в Украине и тому, что команда проводит за пределами страны до 250 дней в году, тогда как европейцам достаточно нескольких часов, чтобы вернуться домой.

Отдельно она остановилась на ситуации со спортсменами из прифронтовых регионов. По словам Пидгрушной, биатлонистов, которые живут в Сумах или Чернигове, в разгар сезона "просто не отпускают домой", поскольку "не факт, что они выживут". Она призналась, что сама мысль об этом звучит жутко, но это реальность, в которой команда живет уже не первый год.

Пидгрушна в эфире Youtube-канала "Minmolodsport (Мінмолодьспорт)" привела пример разговора с одним из спортсменов, который живет максимально близко к зоне боевых действий. Он рассказал, что последний раз был дома еще летом и планирует вернуться только после завершения сезона, потому что сейчас существует риск "просто не вернуться назад".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по биатлону Вита Семеренко призналась, что жизнь в Сумах превратилась в постоянное испытание страхом и болью.

7 октября, российские оккупанты беспилотниками нанесли удары по объекту критической инфраструктуры в Сумах. В результате атаки были повреждены три многоэтажки, жилые помещения и троллейбус.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!