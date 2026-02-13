Украинские лыжники отметились показательным поступком на Олимпиаде-2026. Фотофакт

Лыжники сборной Украины провели акцию в память о жертвах российской захватнической войны в нашей стране на Олимпийских играх 2026 года, которые проходят в Милане. "Сине-желтые" сразу после финиша в гонке с раздельным стартом в полном составе вместе со своими тренерами и техническим персоналом встали на колено с национальным флагом.

Видео дня

Об этом информирует пресс-слежба Национального олимпийского комитета Украины (НОК) в своем Telegram-канале. Отмечается, что своими действиями лыжники также выразили поддержку скелетонисту Владиславу Гераскевичу, который был дисквалифицирован на турнире за шлем с изображениями погибших от рук армии РФ спортсменов.

"Своим жестом они в очередной раз напомнили миру: в Украине продолжается война. Ежедневно мы теряем лучших. И даже здесь, на олимпийской трассе, мы должны об этом помнить. Отметим, что представители нескольких других стран также выразили солидарность и присоединились к символическому жесту. Помним каждого. Боремся за каждого. И выступаем – ради Украины", – говорится в сообщении.

Отметим, что в самой гонке Украину представляли Александр Лисогор и Дмитрий Драгун. Наши спортсмены не смогли побороться за высокие места, заняв 60-е и 71-е место соответственно. Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо, который выиграл свое восьмое олимпийское "золото", повторив исторический рекорд по количеству наград высшей пробы на Играх.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские саночники устроили акцию в поддержку Владислава Гераскевича после его дисквалификации на Олимпиаде-2026.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!