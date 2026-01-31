Чемпионы Украины по фигурному катанию выступили на ЧЕ на обезболивающих и в чужих коньках

Украинская спортивная пара София Голиченко и Артем Даренский провела чемпионат Европы 2026 по фигурному катанию в условиях, которые сами спортсмены называют экстремальными. Потерянный багаж, травмы, отсутствие полноценных тренировок и выступления на обезболивающих напрямую повлияли на худший результат дуэта за последние годы.

Видео дня

Чемпионы Украины (2022) в парном катании завершили турнир на последнем, 16-м месте, хотя изначально рассчитывали побороться за топ-10. По их словам, проблемы начались еще по дороге в британский Шеффилд: затяжные задержки поездов, сложный маршрут через несколько стран и потеря багажа Артема Даренского с коньками и костюмами.

В итоге фигуристу пришлось выходить на старт в чужих коньках, лезвия на которые установили всего за несколько часов до проката, а костюм для короткой программы собирали буквально по частям при помощи других спортсменов.

Из-за переездов и форс-мажоров пара более четырех дней не выходила на лед вместе и впервые прокатилась совместно лишь на шестиминутной разминке перед выступлением. Ситуацию осложнила травма Софии Голиченко, полученная еще до старта чемпионата и усугубившаяся по ходу турнира. После падений в короткой программе фигуристка испытывала сильную боль и была вынуждена выступать в произвольной программе на обезболивающих препаратах.

"Я выходила кататься уже на таблетках и в немалом количестве. Укол мне делать не стали, дали обезболивающее и сказали идти. Боль была почти по всему боку, спина, бедро, пах", — рассказала София Голиченко в интервью "Суспільне Спорт".

Несмотря на сомнения и обсуждение возможного снятия с произвольной программы, подопечные Игоря Марченко решили идти до конца. К финальному прокату багаж Даренского все же вернули, и пара смогла выступить в собственных костюмах, однако физическое состояние и отсутствие подготовки сказались на качестве катания и оценках. За два выступления украинцы набрали 126,78 балла — таких низких результатов они не показывали с сентября 2022 года.

Теперь Голиченко и Даренский сосредоточены на восстановлении и лечении. По словам фигуристки, врачи временно запретили ей выполнять прыжки из-за повреждения связок. Следующей целью дуэта остается чемпионат мира в Праге в марте, где украинцы рассчитывают выступить уже без травм и форс-мажоров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!