В чужой одежде и коньках украинские фигуристы открывали чемпионат Европы, к которому готовились без света после обстрелов Днепра

Единственная украинская спортивная пара последних лет София Голиченко и Артем Даренский заняла последнее, 16-е, место на чемпионате Европы-2026 в Шеффилде, что, безусловно, является шагом назад по сравнению с 11 позициями на предыдущих турнирах. Но тут дала о себе знать подготовка под обстрелами в Днепре и травма партнерши, а до этого всего в Великобритании потеряли багаж Артема, в котором находились коньки и костюмы.

Видео дня

Первый завал у учеников Игоря Марченко произошел в короткой программе, где из-за падения партнерши во время выполнения тройного сальхова и выброса тройной ритбергер они набрали лишь 42,32 балла и заняли 16-е место. При этом судьи оценили высокими уровнями тройную подкрутку и параллельное вращение нашей пары.

После проката Даренский рассказал, что из-за постоянных российских обстрелов и отсутствия света в Днепре подготовка к европейскому первенству была крайне сложной. К тому же отметил, что во время проката дала о себе знать травма Софии, на лице которой после последних аккордов музыки отобразилась вся боль, которую она испытывала после падений. А когда фигуристка катила к бортику держась за правый бок, казалось, что она не может стоять на правой ноге. А когда встретила тренера, то не сдержала слез.

К тому же Артему пришлось выступать в чужих коньках и без привычного костюма. Оказалось, что после долгого и изнурительного пути из Днепра в Шеффилд он не получил свой багаж с коньками и одеждой для выступлений. Оказалось, что его чемодан потерялся где-то между Нидерландами и Британией.

"Мы выступали без тренировки. Организаторы дали мне новые коньки, а танцоры предложили два костюма, из которых мы в спешке сделали один", – рассказал фигурист в комментарии сайту УФФК. То есть, у спортсмена вообще не было возможности привыкнуть к новой обуви и одежде с другого плеча.

"Мне пришлось кататься в новых ботинках, и я не имел возможности потренироваться здесь. В короткой программе элементов не так много, а вот в произвольной на новых коньках будет трудно", – сказал Артем. Но позже появилась обнадеживающая информация: "Я получил сообщение, что мои чемоданы должны прибыть сегодня. Они путешествовали из Днепра в Киев, из Киева в Польшу и в Амстердам. В Амстердаме багаж потерялся".

После того, как София с болью и слезами покидала лед, были некоторые опасения, сможет ли она вообще выйти на лед в произвольной. Но украинская спортивная пара продемонстрировала бойцовские качества и, хотя были ошибки, закончила прокат, за который получила лишь 84,46 балла и с суммой 126,78 заняла 16-е место. В сравнении в прошлом году на Евро у нашей пары был итог 164,95.

После завершения соревнований Даренский, который в межсезонье перенес операцию на ноге, из-за которой не смог полноценно восстановиться к олимпийской квалификации в сентябре, сообщил, что делали ее именно в Украине, а не за рубежом, поскольку здесь находятся врачи, которые его знают. Также пара продолжает готовиться в Днепре, хотя им много раз предлагали тренироваться за рубежом.

"Но для людей, которые живут в Украине, важно знать, что спортсмены высокого уровня тренируются в своей стране и не выезжают", – считает Артем. Хотя и добавил, что подготовка к чемпионату Европы из-за российских обстрелов происходила в ужасных условиях: "На катке в Днепре, где мы тренируемся, не было электричества, и мы смогли прокатать полную программу только дважды за месяц. Сейчас в Украине нет хорошего льда – ни в Днепре, ни в Киеве".

Также Артем рассказал немного больше о проблемах со здоровьем партнерши: "После соревнований в Хорватии мы хотели включить в программу тройной флип, но София травмировалась. Это старая травма, которая произошла три года назад и снова дала о себе знать".

Остаток сезона наши фигуристы собираются провести в Днепре, мол, "это своеобразное сообщение для украинского народа, что мы не покидаем страну и остаемся со всеми дома". Но вместе с тем у них много планов, включая сальто назад.

"Планы меняются из-за отсутствия электричества и невозможности полноценно тренироваться. Но на чемпионате мира мы включим в программу тройное сальто, новые подъемы и обороты. Если все будет более-менее в порядке, вы, вероятно, увидите от меня сальто назад", – создал интригу Артем.

А победителями в соревновании спортивных пар стали бывшие россияне Анастасия Метелкината Лука Берулава, которые сейчас выступают под флагом Грузии, но продолжают жить и тренироваться в Перми. Они смогли подвинуть на вторую строчку чемпионов Европы прошлого года, немцев Минерву Фабьен Хазе и Никиту Володина. Российские грузины набрали 215,76 балла, а пара из Германии – 203,87.

К сожалению, на Олимпиаде-2026 в Италии мы не увидим Голиченко и Даренского, ведь на чемпионате мира-2025 они заняли 17 место, тогда как лицензии завоевали 16 участников произвольной программы. После чего Артем вынужден был сделать операцию и не успел полноценно восстановиться к отбору в сентябре 2025-го. Также в результате очередной атаки террористов РФ был поврежден каток, где тренировались Артем и София. К сожалению, в Пекине они заняли 5 место, а пропуски давали только первой тройке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!