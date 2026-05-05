Украинские дроны устроили российскому футбольному клубу техническое поражение и угрозу вылета из лиги

Закрытие аэропорта в Уфе на фоне угрозы украинских беспилотников сорвало выезд одноименной команды на матч футбольного первенства России. Это привело к техническому поражению и поставило ФК "Уфу" под угрозу вылета из лиги.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрел ситуацию с несостоявшейся игрой 32-го тура Первой лиги (второй по силе футбольный дивизион страны). Соперником "Уфы" должен был стать "СКА-Хабаровск".

Команда не смогла добраться до Хабаровска из-за ограничений на работу аэропорта. Перелет оказался невозможным, из-за чего матч не состоялся в установленную дату.

По итогам заседания КДК РФС "Уфе" присуждено техническое поражение со счетом 0:3. Основанием стала официально зафиксированная неявка на встречу.

Таким образом, СКА поднимается на 13-е место в таблице – у него 38 очков. Уфимцы остаются на 15-й строчке с 31 баллом. Они на два очка опережают "Черноморец", идущий на 16-м месте – в зоне вылета.

Bloomberg пишет, что украинские беспилотники все чаще наносят удары вглубь российской территории, охватывая регионы Урала. Более 70% населения России теперь находится в зоне потенциальной досягаемости таких атак.

