Видны следы пожара и выбитые окна: как выглядит завод в Чебоксарах после прилета украинской ракеты 'Фламинго'. Видео

Российский завод "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах (Чувашская Республика) после прилета "Фламинго" в ночь на 5 мая загорелся. Утром местные жители видели выбитые окна, поврежденные фасады и следы серьезного пожара.

Жители города сняли место обстрела на видео, благодаря чему украинская сторона имеет кадры объективного контроля. Видео публиковались в российских соцсетях.

Как завод горел ночью:

Как завод выглядел утром:

Блогер Роман Шрайк отметил, что повреждения есть как на самом корпусе, так и на соседнем ТЦ. Следов прилета ракеты в фасад или воронки на земле не видно – не исключено, что "Фламинго" взорвался в воздухе перед зданием, считает блогер. Впрочем, атака все равно вызвала приличные разрушения.

Предварительно известно, что ракетный удар по главному корпусу учреждения произошел около 2:00 ночи. После этого утром (ориентировочно в 7:00) в восточный цех попал БпЛА "Лютый".

Это третье успешное боевое применение отечественной разработки "Фламинго" во время украинских обстрелов России. Эти ракеты, напомним, уже атаковали 117-й арсенал ГРАУ в Котлубане Волгоградской области (12 февраля) и Уточкинский завод в Удмуртии 20 февраля.

Что предшествовало

Добавим: "ВНИИР-Прогресс" (аббревиатура расшифровывается как всероссийский научно-исследовательский институт релестроения) впервые был поражен в июне 2025 года. Тогда Силы обороны запустили по законной военной цели дроны. Беспилотникам удалось приостановить работу цехов.

Предприятие "ВНИИР-Прогресс" производит навигационные модули "Комета" для российских беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Также оно изготавливает адаптивные антенны, которые применяются в ударных дронах типа "Шахед", модулях планирования и коррекции для авиабомб и другом высокоточном вооружении.

Как писал OBOZ.UA:

