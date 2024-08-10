Украинская вице-чемпионка Олимпиады-2024 отказалась выходить на старт гонки в Париже

Украинская гребчиха Людмила Лузан не вышла на старт утешительного финала в гребле на каноэ на Олимпиаде-2024. Лузан вместе с Анастасией Рыбачок накануне завоевали "серебро" в заезде двоек.

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10 августа и Лузан, и Рыбачок, участвовали в одиночных 500-метровках, однако не смогли пройти в финал, заняв последние места в своих полуфинальных заездах.

В финале Б, где разыгрывались места с 8 по 16 Лузан неожиданно отсутствовала в стартовом протоколе, чем вызвала искреннее удивление у комментатора.

Позже появилась информация, что Людмила после полуфинала почувствовала дискомфорт в спине и отказалась выступать. Тренерский штаб, чтобы не рисковать лишний раз здоровьем, решил поберечь спортсменку.

В итоге Рыбачок финишировала предпоследней.

Как сообщал OBOZ.UA, Лузан Лузан призналась, что испытала невероятные эмоции после выигрыша "серебра" на Олимпийских играх 2024 года в Париже. 27-летняя спортсменка отметила, что с партнершей Анастасией Рыбачок они четко придерживались тактического плана на заезд.

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