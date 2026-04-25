Украинская тяжелоатлетка спровоцировала истерику в России своим поступком на чемпионате Европы

Знаменитая украинская тяжелоатлетка Ирина Домбровская завоевала три "бронза" на взрослом чемпионате Европы в грузинском Батуми, показав достойный результат в весовой категории до 77 кг. Домбровская в рывке подняла 110 кг, в толчке зафиксировала 133 кг. По сумме двоеборья результат составил 243 кг.

По итогам соревнований подопечная тренера Виталия Рошуора завоевала три "бронза": в отдельных упражнениях и по суммарному результату. Эти показатели позволили ей закрепиться среди призеров турнира.

Во время награждения Домбровская отказалась от совместной фотографии на пьедестале вместе с россиянкой Варварой Кузьминовой, которая взяла "серебро". Этот поступок 22-летней уроженки Хмельнитчины спровоцировал настоящую истерику в российских медиа.

Пропагандисты РФ все как один написали про это, оставив без внимания в заголовках награду своей соотечественницы.

В начале января Домбровская (девичья фамилия Марфула) стала настоящей звездой соцсетей после того, как в интернете завирусился ролик с ней с чемпионата мира, который прошел в Норвегии.

