Украинская красавица-чемпионка произвела фурор в сети своим невероятным выступлением на ЧМ по тяжелой атлетике. Видео

Украинская тяжелоатлетка Ирина Домбровская (девичья фамилия Марфула) стала настоящей звездой соцсетей после того, как в интернете завирусился ролик с чемпионата мира, который прошел в Норвегии. 22-летняя спортсменка завоевала серебряную медаль в весовой категории до 77 кг.

Видео дня

В рывке она подняла 105 кг, в толчке – 131 кг, а общая сумма составила 236 кг, что позволило ей установить личный рекорд и войти в десятку лучших участниц турнира.

Сам мундиаль прошел в октябре 2025-го, однако спустя 2 месяца видео оттуда обрело вторую жизнь в сети. Пользователи не смогли пройти мимо невероятных эмоций украинки.

За несколько дней нового года ролик собрал тысячи просмотров.

Ирина Марфула родилась в августе 2003 года в селе Сосновка Александровской территориальной громады, что на Кировоградщине и выросла в спортивной семье, где путь в силовые виды спорта был задан с детства.

Ее отец Николай Марфула много лет занимается гиревым спортом, тренирует детей и сам является титулованным атлетом, выступавшим на международных турнирах и завоевывавшим медали чемпионатов мира. С трех лет Ирина бывала на тренировках отца, параллельно семь лет занималась спортивно-бальными танцами, однако в подростковом возрасте полностью посвятила себя гиревому спорту.

Уже в 12–13 лет Марфула добилась серьезных успехов, выиграв юниорские чемпионаты Европы и мира по гиревому спорту.

Спустя несколько лет она постепенно перешла в тяжелую атлетику, впервые попробовав штангу на одной из тренировок.

Дебют на областных соревнованиях принес бронзовую медаль, после чего спортсменку заметили тренеры и пригласили продолжить подготовку в специализированном зале. К 14–15 годам она окончательно закрепилась в тяжелой атлетике.

В личной жизни Ирина также связана со спортом. Она замужем за тяжелоатлетом Максимом, который, как и она, входит в состав национальной сборной Украины.

У пары подрастает сын Матвей, и заботу о ребенке супруги совмещают с интенсивным тренировочным графиком.

Ирина учится на четвертом курсе Национального университета физического воспитания и спорта Украины, готовится к чемпионату Европы и своим примером показывает, что профессиональная карьера в тяжелой атлетике совместима с семьей и материнством.