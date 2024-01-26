Украинская теннисистка вышла в финал Australian Open

Украинская теннисистка Людмила Киченок стала финалисткой первого в сезоне турнира серии Большого шлема – Australian Open 2024. Наша соотечественница добилась этого права в женском парном разряде, где она выступает вместе с Еленой Остапенко из Латвии.

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В битве за путевку в решающий матч супертурнира в Мельбурне девушки переиграли четвертых сеянных Эрин Роутлиффе (Новая Зеландия)/Габриэла Добровски (Канада). Поединок продлился 95 минут и закончился в двух партиях со счетом 7:5, 7:5.

Борьба на корте біла учень упорной, но в решающий момент латвийско-украинский дуэт дожимал своих соперниц. В активе Киченок и Остапенко две подачи навылет, 15 выигранных активных розыгрыша и шесть реализованных брейкпоинтов из восьми.

Финальный поединок состоится в воскресенье, 28 января. За трофей Людмила и Елена поспорят со вторым номером посева – парой Элизе Мертенс (Бельгия)/Сувей Се (Тайвань).

Отметим, что 31-летняя Киченок имеет в своем активе победу на турнире Большого шлема. В минувшем году в паре с хорватом Мате Павичем она выиграла микст на Wimbledon.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла выйти в финал Australian Open 2024, но установила на турнире несколько рекордов.

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