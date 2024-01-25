15 часов на кортах: украинка Ястремская не смогла выйти в финал Australian Open-2024

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла выйти в финал первого в сезоне турнира Большого шлема – Australian Open. Наша соотечественница уступила в битве за путевку в решающий матч представительнице Китая Чжен Цзинвен.

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Девушки провели на корте 1 час 42 минуты, а азиатка была сильнее в двух партиях – 6:4, 6:4. Ястремская за это время три раза подала навылет, выиграла 20 активных розыгрышей и реализовала два из 10 брейкпоинтов. В свой пассив одесситка записала пять двойных и 24 невынужденных ошибки.

Для Ястремской этот полуфинал стал дебютным на турнирах Большого шлема, причем наша соотечественница стартовала в Мельбурне в квалификации. От Цзинвен украинка потерпела первое поражение за девять матчей на Australian Open-2024. Всего Даяна провела на австралийских кортах 15 часов 11 минут.

Благодаря этому триумфальному выступлению 23-летняя теннисистка заработала 810 очков в мировой рейтинг. Ястремская поднимется сразу на 64 позиции по итогам супетурнира и будет занимать 29-ю строчку.

Как сообщал OBOZ.UA, в полуфинал Australian Open-2024 в женском парном разряде вышла украинка Людмила Киченок.

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